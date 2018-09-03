 Десятки загиблих унаслідок вибухів біля кабульського спортклубу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.09.2018

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Новини

Десятки загиблих унаслідок вибухів біля кабульського спортклубу

Десятки людей загинули та отримали поранення унаслідок подвійного вибуху в столиці Афганістану. Поки жодна організація не взяла відповідальності.

Поранені у шпиталі після вибухів у Кабулі

Поранені у шпиталі після вибухів у Кабулі

Унаслідок подвійного вибуху в столиці Афганістану Кабулі у середу, 5 вересня, загинули щонайменше 20 людей. Ще близько 70 осіб отримали поранення. Кількість жертв уточнюється і може зростати. 

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14 людей загинули і понад 50 зазнали поранень внаслідок вибуху, який влаштував смертник біля аеропорту в Кабулі. Напад здійснила ІД під час повернення віце-президента Дустума в Афганістан. (22.07.2018)

Перед одним із навчальних центрів у західній частині афганської столиці пролунав потужний вибух. Влада повідомляє про щонайменше 48 загиблих та десятки поранених. (15.08.2018)

Вибух стався у спортклубі в шиїтському районі міста. За словами речника міністерства внутрішніх справ Наджиба Даніша, перший вибух у центрі спричинив терорист-смертник, відтак вибухнув автомобіль поряд із центром.

За даними речника поліції, другий вибух стався, коли поліція допомагала постраждалим, а на місці події уже були журналісти, повідомляє агенція Reuters. Внаслідок цього загинули двоє журналістів місцевого телеканалу Tolo TV, ще четверо місцевих журналістів отримали поранення, передає агенція dpa. За словами начальника поліції Кабулу, через вибух автомобіля поранення отримали семеро поліцейських. Поки жодна організація не взяла на себе відповідальність за вибухи.

Одночасно стався вибух у північній провінції Багдіс. Внаслідок цього загинули двоє поліцейських. За словами речника губернатора провінції, ймовірно, вибух скоїли бойовики руху "Талібан", які активно діють в цьому районі.

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