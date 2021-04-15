Держтелебачення Білорусі показало зізнання обвинувачених у "держперевороті"

Білоруський державний телеканал ОНТ в неділю, 25 квітня, оприлюднив відео, на яких обвинувачені у "підготовці замаху на Олександра Лукашенка" і "військовому перевороті" визнають свою вину.

Телеканал показав відео з політологом Олександром Федутою, адвокатом Юрієм Зянковічем та лідером опозиційної партії БНФ (Білоруський народний фронт) Григорієм Костусьовим. ОНТ показало відео, тривалістю не більше двох секунд, на яких Зянкович каже: "Я визнаю себе винним", Костусьов: "Визнаю свою провину", а Федута: "Я визнаю себе винним в участі в змові".

Раніше повідомлялося, що чотирьом фігурантам справи пред'явили звинувачення у змові з метою захоплення влади. Ім'я четвертого фігуранта донині невідоме.

Не обійшлося без Вашингтона

Крім того, держтелеканал Білорусі стверджує про зв'язок радника президента США Джо Байдена Майкла Карпентера зі справою "про підготовку замаху" на Лукашенка.

"Все дійсно серйозно, і без Сполучених Штатів не обійшлося. Державний департамент відреагував, правда, стримано: "Будь-яке припущення про те, що уряд США причетний до цього або був залучений до спроби вбивства Лукашенка, є абсолютно помилковим". Тоді підкажемо, де Вашингтону шукати правду - в самому Вашингтоні, у радника Байдена Майкла Карпентера, він розповість, якщо захоче", - прозвучало в сюжеті ОНТ, передає агентство "Інтерфакс".

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Нагадаємо, 17 квітня Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила про запобігання "військовому перевороту" в Білорусі. Відомство стверджувало, що політолог Олександр Федута і адвокат Юрій Зянкович, затримані в Москві, мали намір повалити в Білорусі конституційний лад, а також "фізично усунути" Лукашенка.

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Білоруська влада про підготовку "держперевороту"

За словами Лукашенка, зловмисники не тільки збиралися убити його, а й планували замах на його синів: збиралися захопити "одну-другу" дитину, "як вийде", та посадити "в погріб" у Гомельській області.

Лукашенко звинуватив у причетності до "держперевороту", який нібито готували в Білорусі, американські спецслужби. У Держдепартаменті назвали такі заяви "повністю брехливими".

Про цей "замах" на Лукашенка згадав нещодавно у посланні до Федеральних зборів і президент Росії Володимир Путін, дорікнувши Заходу за відсутність реакції - мовляв, "колективний Захід" зробив вигляд, що не помітив. Путін нагадав у цьому контексті про події 2014 року в Україні, що закінчилися втечею тодішнього президента Віктора Януковича, а також спробу замаху на главу Венесуели Ніколаса Мадуро в 2018 році.

Білоруська опозиція каже про провокацію

Білоруська опозиція 18 квітня заявила, що інформація про нібито спробу держперевороту і замаху на Олександра Лукашенка є провокацією спецслужб.

"Інформація, поширена 17 квітня держорганами і озвучена Лукашенком, має ознаки провокації спецслужб РФ і РБ, куди втягнули громадян Білорусі та США. Необхідно утриматися від поспішних висновків і рішень, які можуть завдати шкоди національним інтересам, суверенітету і незалежності Білорусі", - йдеться в заяві, поширеній пресслужбою лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.

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