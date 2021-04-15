Держтелебачення Білорусі показало зізнання обвинувачених у "держперевороті"
Держканал ОНТ показав двосекундні відеофрагменти з репліками обчинувачених у "держперевороті". Також у сюжеті вказується про нібито зв'язок затриманих з радником президента США Джо Байдена.
Політолог Олександр Федута
Білоруський державний телеканал ОНТ в неділю, 25 квітня, оприлюднив відео, на яких обвинувачені у "підготовці замаху на Олександра Лукашенка" і "військовому перевороті" визнають свою вину.
Телеканал показав відео з політологом Олександром Федутою, адвокатом Юрієм Зянковічем та лідером опозиційної партії БНФ (Білоруський народний фронт) Григорієм Костусьовим. ОНТ показало відео, тривалістю не більше двох секунд, на яких Зянкович каже: "Я визнаю себе винним", Костусьов: "Визнаю свою провину", а Федута: "Я визнаю себе винним в участі в змові".
Раніше повідомлялося, що чотирьом фігурантам справи пред'явили звинувачення у змові з метою захоплення влади. Ім'я четвертого фігуранта донині невідоме.
Не обійшлося без Вашингтона
Крім того, держтелеканал Білорусі стверджує про зв'язок радника президента США Джо Байдена Майкла Карпентера зі справою "про підготовку замаху" на Лукашенка.
"Все дійсно серйозно, і без Сполучених Штатів не обійшлося. Державний департамент відреагував, правда, стримано: "Будь-яке припущення про те, що уряд США причетний до цього або був залучений до спроби вбивства Лукашенка, є абсолютно помилковим". Тоді підкажемо, де Вашингтону шукати правду - в самому Вашингтоні, у радника Байдена Майкла Карпентера, він розповість, якщо захоче", - прозвучало в сюжеті ОНТ, передає агентство "Інтерфакс".
Нагадаємо, 17 квітня Федеральна служба безпеки (ФСБ) Росії заявила про запобігання "військовому перевороту" в Білорусі. Відомство стверджувало, що політолог Олександр Федута і адвокат Юрій Зянкович, затримані в Москві, мали намір повалити в Білорусі конституційний лад, а також "фізично усунути" Лукашенка.
За словами Лукашенка, зловмисники не тільки збиралися убити його, а й планували замах на його синів: збиралися захопити "одну-другу" дитину, "як вийде", та посадити "в погріб" у Гомельській області.
Лукашенко звинуватив у причетності до "держперевороту", який нібито готували в Білорусі, американські спецслужби. У Держдепартаменті назвали такі заяви "повністю брехливими".
Про цей "замах" на Лукашенка згадав нещодавно у посланні до Федеральних зборів і президент Росії Володимир Путін, дорікнувши Заходу за відсутність реакції - мовляв, "колективний Захід" зробив вигляд, що не помітив. Путін нагадав у цьому контексті про події 2014 року в Україні, що закінчилися втечею тодішнього президента Віктора Януковича, а також спробу замаху на главу Венесуели Ніколаса Мадуро в 2018 році.
Білоруська опозиція каже про провокацію
Білоруська опозиція 18 квітня заявила, що інформація про нібито спробу держперевороту і замаху на Олександра Лукашенка є провокацією спецслужб.
"Інформація, поширена 17 квітня держорганами і озвучена Лукашенком, має ознаки провокації спецслужб РФ і РБ, куди втягнули громадян Білорусі та США. Необхідно утриматися від поспішних висновків і рішень, які можуть завдати шкоди національним інтересам, суверенітету і незалежності Білорусі", - йдеться в заяві, поширеній пресслужбою лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Послання для Лукашенка
Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Біло-червоно-білий прапор як символ протестів
Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Як використовують головний символ протесту в Білорусі
Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мирна революція в кожному дворі
Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Мінські "діджеї змін"
В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Одяг на балконі - з політичним підтекстом
Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Назви ЗМІ - на сміттєвих баках
На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Написи на стінах - популярна форма протесту
Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Колективні графіті
Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Політична боротьба на рівні символів
Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.
Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка
Протести в Білорусі тривають
Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.