 Держсекретар США попередив Чехію про небезпеку з Росії та Китаю | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2020

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Новини

Держсекретар США попередив Чехію про небезпеку з Росії та Китаю

Держсекретар США Майк Помпео застеріг Прагу від співпраці з Москвою та Пекіном. На його думку, КНР становить для Чехії більшу загрозу, ніж Росія.

Майк Помпео

Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео застеріг владу Чехії від співпраці з Росією та Китаєм. Про це він заявив у середу, 12 серпня, в Празі на пресконференції після переговорів з чеським прем'єром Андреєм Бабішем. Приводом для застереження стали плани чеської влади щодо модернізації АЕС "Дуковани".

"Ми обговорили важливість вибору правильного партнера для будівництва нового енергоблоку на АЕС "Дуковани". Співробітництво з компаніями з Росії та Китаю фактично підриває національний суверенітет Чехії", - сказав Помпео. Він заявив, що якщо Москва та Пекін намагатимуться тиснути на Прагу, то чехи можуть сподіватися на допомогу Вашингтона.

Китай небезпечніший 

Виступаючи в чеському парламенті, Помпео заявив також, що Китай загрожує Чехії більше, ніж Росія. "Ми бачимо, як Росія намагається підірвати вашу безпеку, поширює дезінформацію і здійснює кібератаки. Вони навіть намагаються переписати вашу історію, ми все це бачили", - заявив держсекретар США.

"Але ще більш серйозну загрозу нині становить Комуністична партія Китаю. У вашій країні ми бачимо кампанії зі здійснення впливу на ваших політиків і сили безпеки", - зазначив Помпео. За його словами, Пекін також намагається всюди взяти під контроль бізнес.

На зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства Чехії Томашем Петржичеком Помпео також приділив особливу увагу співробітництву двох країн у протидії Росії та КНР.

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