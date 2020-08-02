Держсекретар США попередив Чехію про небезпеку з Росії та Китаю

Держсекретар США Майк Помпео застеріг владу Чехії від співпраці з Росією та Китаєм. Про це він заявив у середу, 12 серпня, в Празі на пресконференції після переговорів з чеським прем'єром Андреєм Бабішем. Приводом для застереження стали плани чеської влади щодо модернізації АЕС "Дуковани".

"Ми обговорили важливість вибору правильного партнера для будівництва нового енергоблоку на АЕС "Дуковани". Співробітництво з компаніями з Росії та Китаю фактично підриває національний суверенітет Чехії", - сказав Помпео. Він заявив, що якщо Москва та Пекін намагатимуться тиснути на Прагу, то чехи можуть сподіватися на допомогу Вашингтона.

Китай небезпечніший

Виступаючи в чеському парламенті, Помпео заявив також, що Китай загрожує Чехії більше, ніж Росія. "Ми бачимо, як Росія намагається підірвати вашу безпеку, поширює дезінформацію і здійснює кібератаки. Вони навіть намагаються переписати вашу історію, ми все це бачили", - заявив держсекретар США.

"Але ще більш серйозну загрозу нині становить Комуністична партія Китаю. У вашій країні ми бачимо кампанії зі здійснення впливу на ваших політиків і сили безпеки", - зазначив Помпео. За його словами, Пекін також намагається всюди взяти під контроль бізнес.

На зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства Чехії Томашем Петржичеком Помпео також приділив особливу увагу співробітництву двох країн у протидії Росії та КНР.