 Держсекретар США Помпео прибуде з візитом до Києва 30 січня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2020

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Новини

Держсекретар США Помпео прибуде з візитом до Києва 30 січня

Держсекретар США Майк Помпео прибуде до Києва 30 січня, повідомили в Держдепартаменті. У рамках візиту він має зустрітися з Володимиром Зеленським, главою МЗС Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Держсекретар США Майк Помпео відвідає Київ 30 січня

Держсекретар США Майк Помпео відвідає Київ 30 січня

Державний секретар США Майк Помпео прибуде з візитом до Києва 30 січня. Про це повідомила речниця Держдепартаменту США Морган Ортагус у п'ятницю, 24 січня.

Планується, що Майк Помпео зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком і міністром оборони Андрієм Загороднюком, "щоб наголосити на підтримці США суверенітету та територіальної цілісності України".

Крім того, держсекретар США має зустрітися з представниками бізнесу, релігійних громад і громадськими активістами. Помпео також візьме участь у церемонії покладання вінків біля Михайлівського собору на вшанування пам'яті загиблих на Донбасі.

Візит Помпео до Києва є частиною його великого турне. Крім України, він відвідає Великобританію, Білорусь, Казахстан і Узбекистан.

Нагадаємо, раніше візит Помпео був запланований на 3 січня, але його перенесли через напад на посольство США у Багдаді та загострення ситуації на Близькому Сході. На початку січня держсекретер США обговорив свій майбутній візит Києва з президентом України Володимиром Зеленським.

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