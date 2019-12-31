 Держсекретар США Помпео переніс візит до Києва через події в Іраку | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.01.2020

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Новини

Держсекретар США Помпео переніс візит до Києва через події в Іраку

На тлі нападів на посольство Сполучених Штатів у Багдаді державний секретар США Майк Помпео переніс заплановану поїздку до кількох країн Європи та Середньої Азії. У рамках турне Помпео мав відвідати й Київ.

Майк Помпео

Майк Помпео (на архівному фото) у Києві мав зустрітися, зокрема, з Володимиром Зеленським

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео переніс заплановану на кінець поточного тижня поїздку в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан та на Кіпр. Про перенесення візитів Помпео повідомила в середу, 1 січня, речниця Державного департаменту США Морган Ортагус.

За словами представниці американського зовнішньополітичного відомства, причиною цього кроку стали події в Багдаді, де раніше проіранські шиїтські мітингарі намагалися штурмувати посольство США. А тому Помпео необхідно залишатися у Вашингтоні, щоб "і надалі спостерігати за розвитком ситуації в Іраку та гарантувати безпеку й охорону громадян США на Близькому Сході", додала речниця Держдепу, цитує інформагенція AFP.

Щодо запланованого турне Помпео, то його проведення "перенесено на найближчий час", наголосила Ортагус.

DW.COM

У Києві держсекретар США Майк Помпео планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та міністрами, а також вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі. (30.12.2019)

Пентагон направляє додаткових військових до Багдада через напад протестувальників на посольство США в Іраку. Тим часом персонал посольства у безпеці і його евакуація не планується, заявили в Держдепартаменті. (31.12.2019)

Учасники акції протесту поблизу диппредставництва США в Багдаді припинили облогу посольства. Раніше до такого кроку їх закликали уряд і впливове проіранське шиїтське воєнізоване угруповання. (01.01.2020)

Через авіаудари США в Іраку декілька тисяч протестувальників атакували американське посольство у Багдаді. Іракський уряд заявив про перегляд відносин з Вашингтоном. (31.12.2019)

Нагадаємо, 30 грудня Держдепартамент анонсував прибуття Помпео до Києва 3 січня. Програмою візиту передбачалися зустрічі Помпео з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком.

Крім того, в рамках поїздки держсекретар США також мав взяти участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у війні на Донбасі. Планувалися й зустрічі Помпео з релігійними діячами, лідерами громадянського суспільства та діловими колами для обговорення питань прав людини, інвестиційного клімату та програми реформ уряду.

Помпео мав стати найвищим американським посадовцем, котрий відвідає Київ після так званого "українського скандалу" в США. До останнього призвела телефонна розмова в липні 2019 року між президентами США та України Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським. Критики Трампа закидають йому, що під час телефонної розмови він чинив тиск на Зеленського, аби той дав новий імпульс розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син потенційного конкурента Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв'язку зі скандалом у середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Йому пред'явили обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, позбавлення Трампа посади президента вважають малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.

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