Держсекретар США Майк Помпео 3 січня відвідає Київ

Керівник Держдепартаменту США Майк Помпео у п'ятницю, 3 січня, відвідає Україну для "підтвердження підтримки її суверенітету і територіальної цілісності". Про це у понеділок, 30 грудня, повідомив Держдепартамент.

Передбачається, що Помпео відправиться до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком. В рамках поїздки держсекретар США також візьме участь у церемонії покладання вінків в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих у війні на Донбасі.

Окрім того, заплановані зустрічі Помпео з лідерами релігійного, громадянського суспільства та ділових кіл для обговорення питань прав людини, інвестиційного клімату та програми реформи уряду.

"В передчутті поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр в новому році, щоб зустрітися з колегами і підтвердити пріоритети США в Європі і Південній Азії", - написав Майк Помпео у своєму Twitter.

Візит американського держсекретаря до України відбудеться на тлі так званого "українського скандалу", який уже кілька місяців триває у США. У його центрі опинився пезидент країни Дональд Трамп. Йому закидають тиск на українського президента Зеленського під час телефонної розмови в липні, аби той дав новий імпульс антикорупційному розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син потенційного конкуретна Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв'язку зі скандалом в середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Йому пред'явили обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, позбавлення Трампа посади президента вважають малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.