 Держсекретар США Майк Помпео 3 січня відвідає Київ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Держсекретар США Майк Помпео 3 січня відвідає Київ

У Києві держсекретар США Майк Помпео планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та міністрами, а також вшанувати пам'ять загиблих на Донбасі.

Майк Помпео зустрінеться з Володимиром Зеленським

Майк Помпео зустрінеться з Володимиром Зеленським

Керівник Держдепартаменту США Майк Помпео  у п'ятницю, 3 січня, відвідає Україну для "підтвердження підтримки її суверенітету і територіальної цілісності". Про це у понеділок, 30 грудня, повідомив Держдепартамент.

Передбачається, що Помпео відправиться до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Вадимом Пристайком та міністром оборони Андрієм Загороднюком. В рамках поїздки держсекретар США також візьме участь у церемонії покладання вінків в Михайлівському соборі, щоб вшанувати пам'ять загиблих у війні на Донбасі.

Окрім того, заплановані зустрічі Помпео з лідерами релігійного, громадянського суспільства та ділових кіл для обговорення питань прав людини, інвестиційного клімату та програми реформи уряду. 

"В передчутті поїздки в Україну, Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр в новому році, щоб зустрітися з колегами і підтвердити пріоритети США в Європі і Південній Азії", - написав Майк Помпео у своєму Twitter.

Візит американського держсекретаря до України відбудеться на тлі так званого "українського скандалу", який уже кілька місяців триває у США. У його центрі опинився пезидент країни Дональд Трамп. Йому закидають тиск на українського президента Зеленського під час телефонної розмови в липні, аби той дав новий імпульс антикорупційному розслідуванню в Україні стосовно Хантера Байдена. Останній - син потенційного конкуретна Трампа на президентських виборах 2020 року, ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

У зв'язку зі скандалом в середині грудня Палата представників Конгресу США проголосувала за початок процедури імпічменту Трампа. Йому пред'явили обвинувачення за двома статтями - у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Утім, позбавлення Трампа посади президента вважають малоймовірним, адже для цього імпічмент має підтримати Сенат, більшість у якому контролює Республіканська партія, від якої був обраний Трамп.

Дивитись відео 01:56

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)

DW.COM

Помпео: США допомагатимуть Україні у боротьбі з корупцією  

Помпео запевнив, що Держдепартамент відповів на запит Конгресу щодо документів

Майк Помпео заявив, що Держдепартамент США надав відповідь на запит комітетів Конгресу щодо документів, пов'язаних з Україною, в рамках розслідуванням щодо імпічменту Дональда Трампа. (05.10.2019)  

Держдеп США оприлюднить кореспонденцію Джуліані щодо України

Державний департамент США до 22 листопада опублікує листування адвоката Трампа Рудольфа Джуліані щодо українських питань. (01.11.2019)  

Посилання в інтернеті

Повідомленн Держдепу США

Аудіо й відео до теми

Розслідування проти Трампа: важливий свідок - офіцер українського походження (20.11.2019)  

Також за темою

Mike Pompeo

Майк Помпео прибув з дводенним візитом до Німеччини 07.11.2019

Державний секретар США Майк Помпео прибув до Німеччини. Серед планів - зустріч з німецьким міністром закордонних справ Гайко Маасом на колишньому кордоні НДР і ФРН.

Donald Trump und Wolodymyr Selenskyj

Київ готує візит Володимира Зеленського до Вашингтона 13.12.2019

На тлі "українського скандалу", який загрожує президенту США Дональду Трампу імпічментом, готується візит українського голови держави Володимира Зеленського до Вашингтона.

Russland Sotschi | Treffen Mike Pompeo, Außenminister USA & Sergej Lawrow

Майк Помпео виступив на захист Трампа у скандалі навколо України 06.10.2019

Держсекретар США Майк Помпео висловив підтримку діям президента США Дональда Трампа щодо України. Про це він сказав, коментуючи ситуацію навколо телефонної розмови господаря Білого дому й Володимира Зеленського.

Реклама

Докладно

Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

Котячі патрулі проти пацюків у Лісабоні - "Європа у фокусі"

Хто такі клошари і як їм допомагають соціальні мережі та чому виробники музичних інструментів в Європі в шоці?  

Через санкції США добудова другої нитки Північного потоку відкладається на невизначений термін

2019 рік завершується крахом газової стратегії Путіна

Провал геополітичного плану Путіна дає шанс робити бізнес замість політики, пише Андрій Гурков.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  