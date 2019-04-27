Держсекретар США Майк Помпео раптово скасував візит до Берліна

Державний секретар США Майк Помпео раптово скасував візит до Німеччини, який мав відбутися у вівторок, 7 травня. "На жаль, ми змушені перенести візит до Берліна через нагальні справи", - повідомила речниця Державного департаменту США Морган Ортагус, слова якої наводить посольство США у Німеччині на своїй сторінці в соцмережі Twitter. Як зазначила Ортагус, Держдепартамент сподівається, що заплановані в німецькій столиці зустрічі будуть перенесені на інший час, а держсекретар з нетерпінням очікує можливості невдовзі відвідати Берлін.

Поки що невідомо, чи були скасовані ще якісь зустрічі, заплановані в рамках європейського турне Помпео. Раніше, 6 травня, держсекретар США взяв у часть у засіданні Арктичної ради у фінському місті Рованіємі, де також зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Планувалося, що 7 травня Помпео зустрінеться з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas) та канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel), а 8 травня відвідає Лондон.

Нагадаємо, що після обрання Дональда Трампа президентом США американсько-німецькі відносини стали прохолодними. Обидві сторони мають розбіжності з низки питань, зокрема міжнародної торгівлі, захисту клімату, рівня витрат на оборону та будівництва газопроводу "Північний потік-2".