Держсекретар США Майк Помпео неочікувано прибув до Афганістану

Держсекретар США Майк Помпео без попередження прибув до Афганістану в понеділок, 9 липня. Держсекретар планує виступити на спільній з афганським президентом Ашрафом Гані прес-конференції. Про це повідомило джерело інформагенції dpa у президентському палаці. Цей візит є першим для колишнього глави ЦРУ Помпео, відколи він обійняв посаду держсекретаря у квітні поточного року.

В Афганістані у рамках місії НАТО розміщено 14 тисяч американських військових, основна місія яких - навчання і консультування афганських військових у сфері боротьби з терористами.

Нагадаємо, раніше президент Афганістану Ашраф Гані оголосив про одностороннє тижневе припинення вогню з 12 до 19 червня у зв'язку зі святкуванням завершення Рамадану, потім перемир'я було продовжено до 29 червня.

Своєю чергою, лідери радикального руху "Талібан" заявляли про готовність дотримуватися перемир'я лише протягом трьох святкових днів 15-17 червня. Під час перемир'я в Афганістані було скоєно кілька кривавих нападів із десятками загиблих, включаючи самих талібів. Принаймні за частину цих атак на себе узяла відповідальність терористична організація "Ісламська держава".

Попри завершення перемир'я, президент Гані продовжує курс на переговори з талібами і припинення війни, що триває вже 17 років. Таліби відмовляються від переговорів з офіційним Кабулом і вимагають переговорів зі США. Вашингтон відкидає цю ідею. Однією з ключових вимог талібів є повне виведення іноземних військ з території Афганістану.