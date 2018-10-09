 Держсекретар США вітає прогрес щодо автокефалії української церкви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.10.2018

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Новини

Держсекретар США вітає прогрес щодо автокефалії української церкви

Держсекретар США Майк Помпео закликав представників церкви та держави до толерантності та взаєморозуміння на шляху створення автокефальної української церкви.

Майк Помпео

Майк Помпео

Держсекретар США Майк Помпео висловив підтримку права українців сповідувати свою віру без втручання зовні. "Сполучені Штати підтримують свободу релігії та право релігійних груп, зокрема української православної спільноти, вільно сповідувати свою віру без зовнішнього втручання", - йдеться в заяві Помпео, оприлюдненій на сайті Держдепу США у п'ятницю, 19 жовтня.

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Шлях України до томоса - один із найкоротших в історії світового православ'я, каже директор Українського наукового інституту Гарвардського університету Сергій Плохій. Інтерв'ю DW з істориком. (15.10.2018)

У рішенні Синоду підтверджується намір надати українській церкві автокефалію та знімаються анафеми з Філарета та Макарія. (11.10.2018)

Держсекретар США також закликав представників церкви та влади України відстоювати цінності толерантності та взаєморозуміння на шляху до створення автокефальної української церкви. "Толерантність, стриманість і порозуміння є запорукою мирного співіснування і процвітання людей різних конфесій", - зазначив він.

Нагадаємо, що з 9 по 11 жовтня у Стамбулі відбувся Синод Вселенського патріархату. У комюніке Синоду, поширеному 11 жовтня, було підтверджено намір надати українській церкві автокефалію. Також Синод зняв анафеми з Філарета та Макарія, а також скасував видане в 1686 році в синодальному листі юридичне зобов'язання, яке надало Московському патріарху право висвячувати Київського митрополита.

В якості реакції на наміри Константинополя Синод Російської православної церкви ухвалив рішення призупинити євхаристійне спілкування з Вселенським патріархатом. 

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