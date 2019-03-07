Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за "неповагу до держави"

Ресурс, що виявить "неповагу" або надрукує "образливі" для держави чи держорганів матеріали, можуть заблокувати після звернення генпрокурора РФ до "Роскомнагляду".
Російська Держдума в четвер, 7 березня, ухвалиа в третьому читанні закон про штрафи за "явну неповагу" до суспільства, держави, офіційних символів Росії і держорганів. Відповідно до нової постанови, генпрокурор РФ може безпосередньо звернутися до Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Росії ("Роскомнагляд"). Та, у свою чергу, повідомляє провайдера, котрий зв'язується з власником ресурсу.
Якщо матеріал не видаляється, доступ до ресурсу автоматично блокується. При цьому йдеться виключно про поширення інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах. Друкованих ресурсів постанова не торкнеться.
За поширення "образливої інформації" порушникам загрожує штраф від 30 до 100 тисяч російських рублів. Якщо порушення повториться, штраф обійдеться у суму від 100 до 200 тисяч рублів або адміністративний арешт на термін до 15 діб. За наступні порушення також передбачається адміністративний арешт або грошовий штраф, що зросте вже до 200-300 тисяч рублів. У всіх випадках також сповіщаються органи прокуратури.
Раніше цього ж дня Держдума РФ схвалила ще один закон щодо поширення інформації, а саме, закон про заборону недостовірних новин.
Відповідний закон ухвалила Держдума РФ. За порушення норм закону передбачені штрафи від 30 тисяч до 1,5 мільйона російських рублів. (07.03.2019)
Для захисту виборів до Європарламенту у 2019 році від можливого втручання Єврокомісія представила план протидії дезінформації. У Брюсселі остерігаються в першу чергу кампаній поширення фейків з боку Росії. (05.12.2018)