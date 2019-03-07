Держдума РФ ухвалила закон про штрафи за "неповагу до держави"

Російська Держдума в четвер, 7 березня, ухвалиа в третьому читанні закон про штрафи за "явну неповагу" до суспільства, держави, офіційних символів Росії і держорганів. Відповідно до нової постанови, генпрокурор РФ може безпосередньо звернутися до Федеральної служби з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Росії ("Роскомнагляд"). Та, у свою чергу, повідомляє провайдера, котрий зв'язується з власником ресурсу.

Якщо матеріал не видаляється, доступ до ресурсу автоматично блокується. При цьому йдеться виключно про поширення інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах. Друкованих ресурсів постанова не торкнеться.

За поширення "образливої інформації" порушникам загрожує штраф від 30 до 100 тисяч російських рублів. Якщо порушення повториться, штраф обійдеться у суму від 100 до 200 тисяч рублів або адміністративний арешт на термін до 15 діб. За наступні порушення також передбачається адміністративний арешт або грошовий штраф, що зросте вже до 200-300 тисяч рублів. У всіх випадках також сповіщаються органи прокуратури.

Раніше цього ж дня Держдума РФ схвалила ще один закон щодо поширення інформації, а саме, закон про заборону недостовірних новин.