Держдума РФ ухвалила в першому читанні підвищення пенсійного віку

Державна дума Росії в четвер, 19 липня, прийняла в першому читанні урядовий законопроект про зміни до пенсійного законодавства, зокрема щодо підвищення пенсійного віку. За законопроект проголосували 328 депутатів, проти - 104, повідомило агентство "Інтерфакс". Поправки до проекту будуть прийматися ще до 24 вересеня.

Голосуванню передувало тригодинне обговорення проекту. Законопроект підтримали тільки депутати від фракції "Єдина Росії", яка нараховує 337 членів. Представники франкцій КПРФ, ЛДПР та "Єдина Росія" були проти. Під час обговорення законопроекту перед будівлею Держдуми були організовані пікети проти підвищення пенсійного віку.

Згідно з документом, вік виходу на пенсію в Росії буде підвищено з 55 до 63 років для жінок (з 2028 року) та з 60 до 65 років для чоловіків (з 2034 року). На думку російського уряду, ці заходи дозволять створити умови для підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян, а також для щорічної індексації пенсій вище рівня інфляції.