 Держдума РФ закликала уряд запровадити санкції проти Грузії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 09.07.2019

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Новини

Держдума РФ закликала уряд запровадити санкції проти Грузії

Держдума запропонувала російському уряду запровадити економічні санкції проти Грузії. Депутати хочуть припинити поставки з Грузії вина та газованої води, а також обмежити грошові перекази до країни з Росії.

Засідання Держдуми РФ

Засідання Держдуми РФ

Держдума РФ закликала російський уряд запровадити спеціальні економічні санкції проти Грузії. В ухваленій у вівторок, 9 липня, заяві йдеться, що "депутати Держдуми категорично засуджують безперервні антиросійські провокації в Грузії і відзначають, що відкриті випади радикальних сил цієї країни ведуть до подальшої деградації російсько-грузинських відносин". Цю заяву підтримали всі політичні фракції, повідомила агенція "Інтерфакс".

Раніше спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що депутати пропонують припинити поставки з Грузії вина, газованої води, а також обговорили питання припинення грошових переказів з РФ до Грузії. За його словами, в минулому році загальна сума таких переказів склала 631 мільйон доларів. В російському уряді заявили, що готові розглянути ці пропозиції.

За словами голови комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького, російська сторона чекала вибачень після інциденту з депутатом Сергієм Гавриловим, який стався під час Міжпарламентської асамблеї православ'я в Грузії. Однак вибачень не було, зазначив він.

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З 20 червня в Тбілісі почалися протести, причиною яких став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу, що вона допустила цю ситуацію. Внаслідок протестів у відставку пішов голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе.

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