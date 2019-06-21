Держдума РФ закликала уряд запровадити санкції проти Грузії

Держдума РФ закликала російський уряд запровадити спеціальні економічні санкції проти Грузії. В ухваленій у вівторок, 9 липня, заяві йдеться, що "депутати Держдуми категорично засуджують безперервні антиросійські провокації в Грузії і відзначають, що відкриті випади радикальних сил цієї країни ведуть до подальшої деградації російсько-грузинських відносин". Цю заяву підтримали всі політичні фракції, повідомила агенція "Інтерфакс".

Раніше спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що депутати пропонують припинити поставки з Грузії вина, газованої води, а також обговорили питання припинення грошових переказів з РФ до Грузії. За його словами, в минулому році загальна сума таких переказів склала 631 мільйон доларів. В російському уряді заявили, що готові розглянути ці пропозиції.

За словами голови комітету Держдуми з міжнародних справ Леоніда Слуцького, російська сторона чекала вибачень після інциденту з депутатом Сергієм Гавриловим, який стався під час Міжпарламентської асамблеї православ'я в Грузії. Однак вибачень не було, зазначив він.

Раніше президент Росії Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям виконувати рейси до Грузії. За даними міністра транспорту Росії Євгена Дітріха, ця заборона коштуватиме російським компаніям близько трьох мільярдів рублів (близько 42 мільйонів євро).

З 20 червня в Тбілісі почалися протести, причиною яких став скандал через поведінку російської делегації на сесії Міжпарламентської асамблеї православ'я у Грузії. Під час відкриття сесії російський депутат і член делегації Сергій Гаврилов сів у крісло спікера грузинського парламенту. Опозиційні партії заблокували трибуну, вимагали вибачень від Гаврилова та звинуватили владу, що вона допустила цю ситуацію. Внаслідок протестів у відставку пішов голова грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе.