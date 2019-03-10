 Держдума Росії ухвалила закон про ізоляцію рунету | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.04.2019

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Новини

Держдума Росії ухвалила закон про ізоляцію рунету

Закон покликаний створити незалежну інфраструктуру для безперешкодної роботи російського сегмента інтернету в разі його відключення від глобальної мережі. Критики побоюються цензури в інтернеті.

Держдума Росії ухвалила закон про ізоляцію рунету

Держдума Росії ухвалила закон про ізоляцію рунету

Російська Держдума у вівторок, 16 квітня, ухвалила в третьому, остаточному, читанні закон про автономний рунет. Повідомляється, що документ покликаний створити незалежну інфраструктуру для безперебійного функціонування російського сегмента інтернету в разі його відключення від глобальної мережі, кібератак та інших "агресивних дій з-за кордону".

У пояснювальній записці зазначається, що закон "підготовлений з урахуванням агресивного характеру ухваленої у вересні 2018 року Стратегії національної кібербезпеки США".

Закон про ізоляцію рунету

Крім створення незалежної інфраструктури, закон про ізоляцію рунету визначає правила маршрутизації трафіку. Документ рекомендує мінімізувати передачу за кордон даних, якими обмінюються російські користувачі. Відповідно до закону, будуть створені транскордонні лінії зв'язку і точки обміну трафіком. Відповідальність за координацію у сфері забезпечення стійкої роботи рунету покладено на Федеральну службу з нагляду у сфері зв'язку, інформаційних технологій і масових комунікацій Росії ("Роскомнагляд").

У Росії до цього закону ставляться вельми неоднозначно. Критики документа побоюються, що він створить умови для тотальної цензури в інтернеті. У різних містах Росії пройшли акції протесту проти ізоляції російського сегмента інтернету.

Ухвалений Держдумою закон планується розглянути на пленарному засіданні верхньої палати російського парламенту, Ради Федерації, 22 квітня. Планується, що закон про ізоляцію російського сегмента інтернету набуде чинності 1 листопада 2019 року. Окремі положення щодо шифрування електронної інформації з використанням російських засобів захисту і обов'язки операторів користуватися національної доменною зоною почнуть діяти з 1 січня 2021 року.

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