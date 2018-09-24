 Держдума Росії ухвалила закон про пенсійну реформу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.09.2018

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Новини

Держдума Росії ухвалила закон про пенсійну реформу

За опитуванням "Левада-центру", кількість росіян, які готові протестувати проти пенсійної реформи, значно скоротилася. Водночас більшість населення все ж не підтримує реформу.

Протести проти пенсійної реформи в Москві, 9 вересня 2018 року

Протести проти пенсійної реформи в Москві, 9 вересня 2018 року

Держдума Росії в четвер, 27 вересня, ухвалила в третьому, остаточному читанні законопроект про пенсійну реформу, який передбачає підвищення пенсійного віку. Документ підтримали 332 депутати, 83 виступили проти. Напередодні російські депутати одноголосно підтримали всі поправки до законопроекту про пенсійну реформу, внесені президентом РФ Володимиром Путіним. Після чого законопроект був ухвалений в другому читанні.

У першому варіанті закону про пенсійну реформу, ініційованому урядом, зокрема, пропонувалося збільшити пенсійний вік для чоловіків на п'ять років (до 65 років) і для жінок - на вісім років (до 63 років). Ухвалення закону в першому читанні викликало незадоволення в російському суспільстві і численні акції протесту

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За прийняття пенсійного законопроекту в другому читанні проголосували 326 депутатів, 59 були проти, один утримався. Третє, остаточне читання заплановано на 27 вересня. (26.09.2018)

Десятки тисяч демонстрантів вийшли в Росії на протести проти пенсійної реформи в країні. Найбільші мітинги відбулися в Москві та Єкатеринбурзі. (28.07.2018)

Президент РФ Володимир Путін виступив на захист підвищення пенсійного віку в Росії. На тлі широких протестів він запропонував заходи, які мають пом'якшити реформу. (29.08.2018)

У телевізійному зверненні 29 серпня Володимир Путін запропонував пом'якшити пенсійну реформу. Зокрема, скоротити плановане підвищення пенсійного віку для жінок із 8 до 5 років. Людям, які мали виходити на пенсію за старим законодавством в найближчі два роки, Путін запропонував надати право оформити пенсію на шість місяців раніше нового пенсійного віку. Окрім того, він доручив уряду затвердити спеціальну програму з підвищення кваліфікації для громадян передпенсійного віку.

Законопроект повинна ще схвалити верхня палата російського парламенту - Рада Федерації. Голосування в ній очікується 3 вересня.

Більшість росіян не протестуватиме

За результатами опитування "Левада-центру", оприлюдненими 27 вересня, кількість росіян, які готові  протестувати проти пенсійної реформи, за останній місяць знизилася з 53 до 35 відсотків, повідомляє агентство "Інтерфакс". Більш ніж половина респондентів (60 відсотків) заявили, що не готові виходити на мітинги проти підвищення пенсійного віку. При цьому 69 відсотків опитаних не помітили, щоб за останні 2-3 місяці в їхньому населеному пункті відбувалися страйки, акції протесту чи мітинги проти реформи.

Водночас, за результатами соціологічного дослідження, 85 відсотків росіян негативно ставляться до законодавчого підвищення віку виходу на пенсію для чоловіків (до 65 років). Позитивно такий розвиток подій сприймають лише 11 відсотків респондентів. Підвищення віку виходу на пенсію для жінок (до 60 років) негативно сприймають 88 відсотків опитаних, і лише 9 відсотків - позитивно.

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"Росія без Путіна!": жорстокий розгін демонстрацій проти пенсійної реформи (10.09.2018)

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