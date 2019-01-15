Держдума Росії виступила проти повернення до ПАРЄ

Держдума Росії у четвер, 17 січня, виступила проти повернення до роботи в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) і відновлення виплати Росією внеску до Ради Європи, інформує агенція "Інтерфакс".

"Сьогодні жодних суттєвих зрушень у позиції Асамблеї немає. У цій ситуації Державна дума не бачить підстав для повернення російської делегації до ПАРЄ та відновлення сплати внесків Російської Федерації до бюджету Ради Європи", - йдеться в заяві усіх фракцій Держдуми.

Також російські депутати вважають недоцільним направлення заявки на підтвердження повноважень членів російської делегації в ПАРЄ в 2019 році.

Нагадаємо, що з квітня 2014 року Росія перебуває під санкціями ПАРЄ через анексію Криму та агресію на Донбасі. Накладені обмежувальні заходи передбачають призупинення права голосу російської делегації. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі в сесіях ПАРЄ, а з 2017 припинила виплату внеску до бюджету Ради Європи.