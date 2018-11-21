Держдеп США поклав провину за Голодомор на режим Сталіна

Держдепартамент США назвав Голодомор в Україні в 1930-х роках навмисним актом радянської влади. "Режимом Йосипа Сталіна мільйони невинних українців були навмисно заморені голодом, - йдеться в заяві офіційної речниці Держдепу Хізер Ноєрт, оприлюдненій в суботу, 23 листопада. - Варварське захоплення Радянським Союзом української землі та врожаю здійснювалося з зумисною політичною метою поневолення українського народу й нації. Цей катастрофічний штучний голод був одним з найжахливіших діянь ХХ століття та є брутальним нагадуванням про злочини комунізму".

В американському зовнішньополітичному відомстві також провели паралель між подіями 85-річної давності й сьогоденням. "Сьогодні українці знову вмирають унаслідок спроб Росії знищити самобутність і прагнення народу України в бік Заходу. Тривала агресія Росії на Сході України призвела до загибелі більше 10000 людей. Проте Росія не зможе зламати стійкий український дух і послабити прагнення українців до кращого майбутнього", - наголошується в повідомленні зовнішньополітичного американського відомства.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Сенат США одностайно підтримав схвалену раніше комітетом резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Тим часом в самій Україні проходять пам'ятні заходи з нагоди 85-ї річниці Голодомору. 24 листопада в Києві президент України Петро Порошенко з дружиною вшанували пам'ять жертв голоду 1932-1933 років та інших голодоморів, поклавши композиції з колосків до пам'ятного хреста жертвам Голодомору в центрі Києва. На 16:00 за київським часом запланована загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку".

Дивитись відео 02:14 Now live 02:14 хв Поділитись Вуличний ресторан зі смаком Голомодору (16.05.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/2xq2Z Вуличний ресторан зі смаком Голомодору (16.05.2018)