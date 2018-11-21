 Держдеп США поклав провину за Голодомор на режим Сталіна | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2018

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Новини

Держдеп США поклав провину за Голодомор на режим Сталіна

Голодомор в Україні був влаштований радянським режимом з метою підкорення українського народу, наголосили Державному департаменті США.

Голодомор

Меморіал жертвам Голодомору в Києві (архівне фото)

Держдепартамент США назвав Голодомор в Україні в 1930-х роках навмисним актом радянської влади. "Режимом Йосипа Сталіна мільйони невинних українців були навмисно заморені голодом, - йдеться в заяві офіційної речниці Держдепу Хізер Ноєрт, оприлюдненій в суботу, 23 листопада. - Варварське захоплення Радянським Союзом української землі та врожаю здійснювалося з зумисною політичною метою поневолення українського народу й нації. Цей катастрофічний штучний голод був одним з найжахливіших діянь ХХ століття та є брутальним нагадуванням про злочини комунізму".

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Резолюція Сенату США визнає Голодомор геноцидом, містить заклики поширювати інформацію щодо цієї трагедії та висловлює співчуття родинам, які постраждали від Голодомору. (04.10.2018)

Національні пам'ятні заходи розпочнуться в другій половині дня у Києві біля меморіалу жертв Голодомору. Також відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, а небайдужі українці запалять свічки. (24.11.2018)

В американському зовнішньополітичному відомстві також провели паралель між подіями 85-річної давності й сьогоденням. "Сьогодні українці знову вмирають унаслідок спроб Росії знищити самобутність і прагнення народу України в бік Заходу. Тривала агресія Росії на Сході України призвела до загибелі більше 10000 людей. Проте Росія не зможе зламати стійкий український дух і послабити прагнення українців до кращого майбутнього", - наголошується в повідомленні зовнішньополітичного американського відомства.

Нагадаємо, 4 жовтня 2018 року Сенат США одностайно підтримав схвалену раніше комітетом резолюцію про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

Тим часом в самій Україні проходять пам'ятні заходи з нагоди 85-ї річниці Голодомору. 24 листопада в Києві президент України Петро Порошенко з дружиною вшанували пам'ять жертв голоду 1932-1933 років та інших голодоморів, поклавши композиції з колосків до пам'ятного хреста жертвам Голодомору в центрі Києва. На 16:00 за київським часом запланована загальнонаціональна хвилина мовчання та акція "Запали свічку".

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Вуличний ресторан зі смаком Голомодору (16.05.2018)

  • Пам'ятник жертвам комунізму в Празі (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Чехія

    Сім бронзових скульптур стоять на білих сходах біля підніжжя пагорба Петршин у Празі. Відкритий у 2002 році меморіал жертвам комунізму створив чеський скульптор та колишній політв'язень Олбрам Зоубек. Згідно з написом на постаменті, меморіал присвячений не лише тим, хто "був ув'язнений чи страчений, а й усі тим, чиє життя було зруйноване тоталітарним деспотизмом".

  • Колишня в'язниця штазі в Берліні - нині меморіал (picture alliance/dpa/P. Zinken)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Німеччина

    Понад 11 тисяч людей побували під вартою у цій в'язниці міністерства держбезпеки НДР "штазі" у період з 1951 до 1989 року. До того на території в східноберлінському районі Гоєншенгаузен був розташований спеціальний табір окупаційної радянської влади для противників режиму. Звідси ув'язнених, зокрема, доправляли і в споруджений нацистами концтабір "Заксенгаузен". Нині в будівлі меморіал.

  • Пам'ятник жертвам комуністичних злочинів у Львові (DW/V. Pryhid)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Україна

    Пам'ятник жертвам комуністичних злочинів у Львові відкрили в 1997 році. Йому передував кам'яний знак, встановлений 1992 року з ініціативи колишнього політв'язня Василя Кубіва. Символічним став вибір місця - навпроти колишньої "Тюрми на Лонцького", яку використовували польська, радянська та нацистська влада і де з 2009 року працює національний музей-меморіал жертв окупаційних режимів.

  • Пам'ятник руху опору в Бухаресті, Румунія (Florian Kindermann)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Румунія

    На постаменті знесеної статуї Леніна в Бухаресті з 2016 року розміщений 20-метровий пам'ятник скульптора Міхая Букулея. Скульптура, що складається з трьох крил, стоїть перед однією з найважливіших будівель часів Сталіна на площі Вільної преси. Ініціатором встановлення пам'ятника виступило об'єднання колишніх політичних ув'язнених.

  • Будинок листя в Тірані, Албанія (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Албанія

    Перший меморіал з моменту падіння сталінського режиму в Тірані відкрили лише у 2017 році. В часи нацистської окупації німці використовували будівлю як в'язницю. Після того, як до влади в 1945 році прийшли комуністи, тут катували та вбивали людей. Згодом "Будинок листя", як називають цю будівлю через обвитий плющем фасад, використовувала Сігурімі - таємна поліція Албанії.

  • Музей радянської окупації в Грузії (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Грузія

    У Горі, де народився Йосип Сталін, радянського диктатора все ще вшановують в музеї його імені - через 65 років після його смерті та 27 років з моменту здобуття Грузією незалежності. Щоправда, нині вже є плани реорганізації виставки. Скоєні в часи Сталіна злочини та репресії натомість з 2006 року тематизують в Музеї радянської окупації, який є частиною Грузинського національного музею в Тбілісі.

  • Національний музей Меморіал жертв Голодомору у Києві, Україна (picture-alliance/ZUMAPRESS/N. Furyk)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Україна

    У багатьох містах та селах України встановлено пам'ятники жертвам Голодомору 1932/33 років. За різними оцінками, штучний голод, організований радянською владою, забрав життя від 3 до 7 мільйонів осіб. Геноцидом українського народу Голодомор визнали вже 16 країн світу. На фото - меморіальний комплекс, зведений у 2008-2010 роках у Києві.

  • Пам'ятник жертвам голоду в Астані, Казахстан (Dr. Jens Schöne )

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Казахстан

    Майже 1,5 мільйона осіб загинули від голоду у 1932/33 роках внаслідок примусової колективізації і в Казахстані. Загиблим присвячена скульптурна композиція в Астані, яку урочисто відкрили 31 травня 2012 року, в національний День пам'яті жертв політичних репресій.

  • Монумент Свободи у Ризі, Латвія (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Латвія

    19-метровий обеліск у центрі Риги увінчаний мідною фігурою молодої дівчини з трьома позолоченими зірками, яку в народі називають Мілдою. Спорудили Монумент Свободи ще у 1935 році, тобто до радянської окупації в 1940-му. Для латишів статуя є головним символом їхнього прагнення свободи і самовизначення. Саме звідси упродовж багатьох років починалися протести і акції руху опору.

  • Улан-Батор, Монголія (Torsten Baar)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Монголія

    Розташована між Росією та Китаєм Монголія майже все XX століття потерпала від окупації та експлуатації. Найдовший період часу вона перебувала в політичній та економічній залежності від СРСР. Музей в пам'ять про жертв політичних репресій відкрився в Улан-Баторі в 1996 році, ще через рік було споруджено меморіал.

  • Мунсан, Південна Корея (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Південна Корея

    Споруджений ще на початку XX-го століття міст через річку Імджинган - єдиний зв'язок між двома частинами розколотої країни. Під час Корейської війни 1950-1953 років так званий "міст свободи" мав величезне стратегічне значення для військових. На південному боці нині можна пройти аж до перегородки. Багато відвідувачів залишають на цьому місці прапори та особисті послання.

  • Ступа, Камбоджа (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur)

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    Камбоджа

    За приблизними оцінками, 2,2 мільйона камбоджійців загинули під час панування терористичного режиму "Червоних кхмерів". Це майже половина тогочасного населення країни. Після вторгнення в Камбоджу так само комуністичних військ з В'єтнаму останки загиблих були виставлені на огляд публіки, аби задокументувати скоєні "кхмерами" злочини. Однак багато масових поховань досі лишаються незнайденими.

  • Богиня демократії у Вашингтоні, Китай (Prof. Dr. Hope Harrison )

    Пам'ятники жертвам комунізму в світі

    США для жертв КНР

    Відкрита у 2007 році статуя у Вашингтоні - копія "Богині демократії", яку китайські студенти 1989 року встановили на площі Тяньаньмень в Пекіні наприкінці своїх протестів, які були жорстоко придушені комуністичним режимом. Про спорудження у столиці США пам'ятника сотням жертв подбали не лише американські політики, а й борці за свободу зі Східної Європи, зокрема Вацлав Гавел та Лех Валенса.

    Автор: Марсель Фюрстенау, Тетяна Бондаренко


DW.COM

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