 Держдеп США звинувачує РФ у порушеннях прав людини в Криму та на Донбасі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 14.03.2019

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Новини

Держдеп США звинувачує РФ у порушеннях прав людини в Криму та на Донбасі

У Криму та на Донбасі людей викрадають, катують, незаконно запроторюють до психіатричних клінік, йдеться в доповіді Державного департаменту США.

Мітинг кримських татар у Криму (фото з архіву)

Мітинг кримських татар у Криму (фото з архіву)

Після окупації Криму, що почалася у 2014 році, і незаконного приєднання українського півострова до РФ "російські спецслужби послідовно зміцнювали в Криму свій контроль і порушували права людини", йдеться в щорічній доповіді з прав людини, оприлюдненій у середу, 13 березня, на офіційному сайті Держдепартаменту США.

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15 березня відбудеться засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, присвячене п'ятій річниці анексії Криму Росією. Тим часом Росія планує запуск на півострові двох електростанцій, повідомляє Reuters. (13.03.2019)

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Як випливає з документа, на території анексованого півострова зафіксовано викрадення, тортури, незаконне запроторення у психіатричні лікарні, жорстоке поводження із затриманими, "жорсткі обмеження свободи слова і свободи зібрань", а також "системна дискримінація кримських татар і етнічних українців". Так у 2014-2018 роках в Криму жертвами викрадень стали 42 людини, 12 з них пропали без вісті, один знайдений мертвим, двоє були офіційно затримані і 27 відпущені на свободу.

"Російська окупаційна влада не провела належного розслідування випадків смерті та зникнення людей", - наголошується в доповіді. Крім того, в цей період на психіатричне обстеження проти своєї волі були відправлені 17 кримських татар.

Тортурами, незаконними затриманнями і викраденнями людей займалися і "очолювані Росією сили на Донбасі", які також "здійснювали гендерне насильство" і "придушували свободу висловлювання думок". Росія перешкоджає проведенню розслідувань ймовірних порушень прав людини на цих територіях, роблять висновок автори доповіді.

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