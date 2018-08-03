 Держдеп США викликав тимчасового повіреного у справах РФ - речниця | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.08.2018

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Новини

Держдеп США викликав тимчасового повіреного у справах РФ - речниця

Вашингтон незадоволений використанням Росією соцмереж для втручання у справи Сполучених Штатів. Тимчасового повіреного у справах РФ в США викликали в Держдепартамент.

Помічник держсекретаря США Весс Мітчелл

Помічник держсекретаря США Весс Мітчелл

Помічник держсекретаря США Весс Мітчелл викликав тимчасового повіреного в справах РФ в США Дмитра Жирнова, щоб висловити невдоволення використанням Росією соцмереж для втручання в справи Сполучених Штатів. Про це у неділю, 5 серпня, повідомила речниця Держдепартаменту США Хізер Ноєрт.

"Помічник держсекретаря Мітчелл викликав тимчасового повіреного у справах Росії в Сполучених Штатах Жирнова, щоб той відповів на питання, що стосуються спроб Кремля використовувати повідомлення в соціальних мережах для провокування насильства і розколу в США", - повідомила вона в Twitter. Ноєрт також додала, що Вашингтон "не терпітиме такого агресивного втручання".

DW.COM

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Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Росія, Китай і, ймовірно, Північна Корея втручалися у внутрішні справи США. "Ми повинні покласти край втручанням і зупинити тих, хто атакує нас", - підкреслив він.

Нещодавно спецслужби США повідомили про небезпеку втручання Росії в майбутні вибори в Сполучених Штатах. Наразі відповідні відомства роблять все, аби убезпечити легітимність виборів до Конгресу в листопаді цього року та президентських виборів в США 2020 року. Нині у США триває розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

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