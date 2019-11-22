 Держдеп опублікував документи, які свідчать про контакти Джуліані з Помпео | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 23.11.2019

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Держдеп опублікував документи, які свідчать про контакти Джуліані з Помпео

Руді Джуліані контактував з Майком Помпео за кілька місяців до відкликання Марі Йованович з Києва. Про це свідчать опубліковані Державним департаментом США документи.

Руді Джуліані

Руді Джуліані (фото з архіву)

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані був у контакті з державним секретарем США Майком Помпео за кілька місяців до відкликання експосолки США в Києві Марі Йованович. Про це в п'ятницю, 22 листопада, повідомляє агенція АР з посиланням на документи Державного департаменту, які були опубліковані на вимогу некомерційної організації American Oversight, яка вимагала розкрити дані щодо дій Трампа стосовно України.

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Колишня посолка США в Україні розповіла про кризу в Держдепартаменті та "залякування" з боку Трампа. За її словами, особистий адвокат Трампа Руді Джуліані вів проти неї наклепницьку кампанію. (15.11.2019)

Александр Віндман заявив, що "не має сумнівів", про що саме Дональд Трамп просив Володимира Зеленського під час телефонного дзвінка. Водночас Курт Волкер вважає, що звинувачення проти Джо Байдена "недостовірні". (20.11.2019)

Державний департамент США до 22 листопада опублікує листування адвоката Трампа Рудольфа Джуліані щодо українських питань. (01.11.2019)

Держсекретар США Майк Помпео висловив підтримку діям президента США Дональда Трампа щодо України. Про це він сказав, коментуючи ситуацію навколо телефонної розмови господаря Білого дому й Володимира Зеленського. (06.10.2019)

Згідно з даними документів, Помпео спілкувався з Джуліані 26 та 29 березня 2019 року. На думку виконавчого директора American Oversight Остіна Еверса, опубліковані документи показують "чіткий паперовий слід від Руді Джуліані до офісу держсекретаря Помпео для сприяння наклепницької кампанії Джуліані проти американської посолки".

Трамп заявив, що Помпео може покинути Держдеп

Тим часом Дональд Трамп заявив, що підтримає держсекретаря Майка Помпео, якщо він вирішить покинути свій пост та взяти участь у виборах в Сенат від Канзасу. У свою чергу, як зазначає агентство AFP, сам Помпео не підтвердив, але і не спростував заяву американського президента щодо своєї можливої відставки.

Нагадаємо, 15 листопада колишня посолка США в Україні Марі Йованович вдруге дала відкриті свідчення комітету з розвідки Палати представників Конгресу США в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. Йованович повідомила, що відчула "велику загрозу", коли її відкликали з посади та коли дізналася, що Трамп обговорював її діяльність із президентом України під час телефонної розмови в липні.

За словами експосолки, проти неї велася "наклепницька кампанія" з боку особистого адвоката Трампа Руді Джуліані та інших, у тому числі сина президента США. 

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