Держдеп опублікував документи, які свідчать про контакти Джуліані з Помпео

Особистий адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані був у контакті з державним секретарем США Майком Помпео за кілька місяців до відкликання експосолки США в Києві Марі Йованович. Про це в п'ятницю, 22 листопада, повідомляє агенція АР з посиланням на документи Державного департаменту, які були опубліковані на вимогу некомерційної організації American Oversight, яка вимагала розкрити дані щодо дій Трампа стосовно України.

Згідно з даними документів, Помпео спілкувався з Джуліані 26 та 29 березня 2019 року. На думку виконавчого директора American Oversight Остіна Еверса, опубліковані документи показують "чіткий паперовий слід від Руді Джуліані до офісу держсекретаря Помпео для сприяння наклепницької кампанії Джуліані проти американської посолки".

Трамп заявив, що Помпео може покинути Держдеп

Тим часом Дональд Трамп заявив, що підтримає держсекретаря Майка Помпео, якщо він вирішить покинути свій пост та взяти участь у виборах в Сенат від Канзасу. У свою чергу, як зазначає агентство AFP, сам Помпео не підтвердив, але і не спростував заяву американського президента щодо своєї можливої відставки.

Нагадаємо, 15 листопада колишня посолка США в Україні Марі Йованович вдруге дала відкриті свідчення комітету з розвідки Палати представників Конгресу США в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа. Йованович повідомила, що відчула "велику загрозу", коли її відкликали з посади та коли дізналася, що Трамп обговорював її діяльність із президентом України під час телефонної розмови в липні.

За словами експосолки, проти неї велася "наклепницька кампанія" з боку особистого адвоката Трампа Руді Джуліані та інших, у тому числі сина президента США.