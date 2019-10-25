 Держдепартамент США нагадав Росії про мінські домовленості | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.11.2019

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Новини

Держдепартамент США нагадав Росії про мінські домовленості

Перший заступник держсекретаря США Джон Салліван на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав Росію виконувати мінські домовленості.

Джон Салліван

Джон Салліван (фото з архіву)

Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван в суботу, 23 листопада, на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, що відбулася під час саміту Великої двадцятки в Японії, попередив, що поліпшення двосторонніх відносин залежить від виконання Росією мінських домовленостей.

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"Заступник держсекретаря Салліван підкреслив на зустрічі з главою МЗС Лавровим, що поліпшення двосторонніх відносин залежить від виконання Москвою положень мінських домовленостей, а також - від того, чи відмовиться вона від спроб підірвати наші демократичні процеси", - йдеться в заяві Державного департаменту США.

Також дипломати обговорили такі теми, як Сирія, КНДР, співпраця в боротьбі проти тероризму і "питання стратегічної безпеки".

Сенат США розглядає кандидатуру Саллівана на посаду посла США в Росії. Комітет у закордонних справах верхньої палати Конгресу США вже висловився за призначення Саллівана. Тепер з цього питання повинен проголосувати Сенат у повному складі.

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    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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  • Потрібні мирні переговори

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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    У Зайцевому всюди видно наслідки війни. Україна та Захід закидають Росії забезпечення сепаратистів на Донбасі зброєю. Є й чимало ознак участі російських військ у боях. Але Москва стверджує, що підтримує сепаратистів лише політично. Чи дадуть якісь плоди мирні переговори між Росією та Україною? Жителі Зайцевого сподіваються на мир.

  • Нарешті мир?

    Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

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    Автор: Дженніфер Ваґнер


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Фоторепортаж: Донбас у тіні війни

Зайцеве - село на лінії фронту на Донбасі. Тут залишилося мало людей. Ті, що залишилися, прагнуть миру. Але до нього, судячи з усього, ще дуже далеко. Фоторепортаж DW. (09.04.2019)  

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