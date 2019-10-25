Держдепартамент США нагадав Росії про мінські домовленості

Перший заступник державного секретаря США Джон Салліван в суботу, 23 листопада, на зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, що відбулася під час саміту Великої двадцятки в Японії, попередив, що поліпшення двосторонніх відносин залежить від виконання Росією мінських домовленостей.

"Заступник держсекретаря Салліван підкреслив на зустрічі з главою МЗС Лавровим, що поліпшення двосторонніх відносин залежить від виконання Москвою положень мінських домовленостей, а також - від того, чи відмовиться вона від спроб підірвати наші демократичні процеси", - йдеться в заяві Державного департаменту США.

Також дипломати обговорили такі теми, як Сирія, КНДР, співпраця в боротьбі проти тероризму і "питання стратегічної безпеки".

Сенат США розглядає кандидатуру Саллівана на посаду посла США в Росії. Комітет у закордонних справах верхньої палати Конгресу США вже висловився за призначення Саллівана. Тепер з цього питання повинен проголосувати Сенат у повному складі.