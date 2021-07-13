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Держгеокадастр - Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Держгеокадастр".
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Німецький фермер Йоганн Венцль майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на чорноземах в Україні. Попри відкриття ринку землі, він не радить селянам продавати свої паї. Репортаж DW з села Роги на Черкащині.
1 липня землевласники України отримують можливість продати свої земельні паї. Фізичні особи зможуть купити по 100 гектарів. Відкриття ринку не викликає захвату у дрібних та середніх фермерів. Чи виправдані їхні побоювання?
Кому потрібне відкриття ринку землі? Чи варто боятися скупки українських земель росіянами чи олігархами? Якими мають бути зарплати українців? І які перспективи розвитку української промисловості? Міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Відповідний законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому робітники полів виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість?