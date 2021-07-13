Держгеокадастр

Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (відео)

Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Це тисячі гектарів невитребуваних паїв чи земель, які нікому не належать і почасти вже заростають лісами. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж DW з Полісся.