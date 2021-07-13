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Держгеокадастр

Держгеокадастр - Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Держгеокадастр".

Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Продавати чорноземи зараз не треба - німецький фермер в Україні про земельну реформу (13.07.2021)  13.07.2021

Німецький фермер Йоганн Венцль майже 20 років успішно веде аграрний бізнес на чорноземах в Україні. Попри відкриття ринку землі, він не радить селянам продавати свої паї. Репортаж DW з села Роги на Черкащині. 

Відкриття ринку землі: чого бояться українські фермери? (01.07.2021) 01.07.2021

1 липня землевласники України отримують можливість продати свої земельні паї. Фізичні особи зможуть купити по 100 гектарів. Відкриття ринку не викликає захвату у дрібних та середніх фермерів. Чи виправдані їхні побоювання?
Відкриття ринку землі: чого бояться українські фермери? (відео)

Відкриття ринку землі: чого бояться українські фермери? (відео) 22.06.2021

1 липня землевласники України отримають можливість продавати свої земельні паї. Відкриття ринку не викликає захвату у фермерів, які прогнозують хаос та "земельні війни". Чи виправдані такі побоювання?
Заплати шість тисяч гривень: влада готує сюрприз селянам

Заплати шість тисяч гривень: влада готує сюрприз селянам 06.07.2020

Народні депутати зі "Слуги народу" та групи "Довіра" придумали новий податок, який ляже на плечі дрібних фермерів. Пересічний власник паю платитиме шість тисяч гривень на рік. Ініціативу підтримує великий агробізнес.
Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (відео)

Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (відео) 13.12.2019

Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Це тисячі гектарів невитребуваних паїв чи земель, які нікому не належать і почасти вже заростають лісами. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж DW з Полісся.

Вимираючі села: чи допоможе земельна реформа? (13.12.2019) 13.12.2019

Понад 4000 сіл в Україні на межі зникнення. Це тисячі гектарів невитребуваних паїв чи земель, які нікому не належать і почасти вже заростають лісами. Чи може змінити ситуацію земельна реформа? Репортаж DW з Полісся.

Тимофій Милованов про вкрадену землю, курс долара і пільгові кредити для усіх (11.12.2019) 11.12.2019

Кому потрібне відкриття ринку землі? Чи варто боятися скупки українських земель росіянами чи олігархами? Якими мають бути зарплати українців? І які перспективи розвитку української промисловості? Міністр економічного розвитку, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Земельна реформа: чому фермери образилися на Зеленського (відео)

Земельна реформа: чому фермери образилися на Зеленського (відео) 01.10.2019

Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому вони виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість?

Відкриття ринку землі: чому прості фермери образилися на Зеленського (01.10.2019) 01.10.2019

Уряд України хоче відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Відповідний законопроект викликав хвилю обурення серед фермерів. Чому робітники полів виступають проти земельної реформи команди Зеленського і що вимагають натомість?