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Державний реєстр виборців

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "державний реєстр виборців".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Що треба знати про вибори до Верховної Ради

Що треба знати про вибори до Верховної Ради 18.07.2019

21 липня в Україні відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України дев'ятого скликання. В огляді DW - все, що треба знати про голосування.
Вибори в Україні: остання можливість змінити місце голосування

Вибори в Україні: остання можливість змінити місце голосування 15.04.2019

15 квітня українці мають останню можливість змінити своє місце голосування в другому турі виборів президента України. Досвід першого туру демонструє: багато кому для цього доводиться пройти через "усі сім кіл пекла".

Як проголосувати не за місцем реєстрації (21.03.2019) 21.03.2019

Прописка і місце проживання не збігаються? Це не причина не голосувати на президентських виборах 2019. Пояснюємо, як змінити місце для голосування.

Від біткоїна до е-декларацій: чому технологія блокчейн несе революційні зміни?

Від біткоїна до е-декларацій: чому технологія блокчейн несе революційні зміни? 20.12.2017

Зараження вірусом-вимагачем Petya чи скандалу з НАЗК щодо фальсифікацій е-декларацій можна було б уникнути, якби застосовувалась технологія блокчейн, запевняють експерти. Що це таке й які перспективи має в Україні?

КВУ: реєстр неякісний, але загрози зриву виборів немає

КВУ: реєстр неякісний, але загрози зриву виборів немає 22.09.2009

Державний реєстр виборців складений неякісно, але це не загрожує зривом виборів. Так прокоментували в Комітеті виборців України занепокоєність Партії регіонів щодо "великої кількості неточностей у держреєстрі виборців".

КВУ привітав підписання президентом закону „Про Державний реєстр виборців” 19.03.2007