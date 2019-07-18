Державний реєстр виборців

Від біткоїна до е-декларацій: чому технологія блокчейн несе революційні зміни?

Зараження вірусом-вимагачем Petya чи скандалу з НАЗК щодо фальсифікацій е-декларацій можна було б уникнути, якби застосовувалась технологія блокчейн, запевняють експерти. Що це таке й які перспективи має в Україні?