Державний департамент США схвалив продаж Польщі ракетних систем

Державний департамент США схвалив продаж Польщі 20 реактивних систем залпового вогню на загальну суму 655 мільйонів доларів. Про це в четвер, 29 листопада, повідомили в Пентагоні.

"Державний департамент ухвалив рішення про дозвіл можливого продажу Польщі 20 високомобільних систем ракетної артилерії (HIMARS) М124 та іншого пов'язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю 655 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні агенції з оборонного співробітництва та безпеки міноборони США.

Агенція вже спрямувала відповідний документ на затвердження до Конгресу. Поставку систем до Польщі забезпечить компанія Lockheed Martin.

Як зазначено в повідомленні, запланований продаж ракетних систем сприятиме посиленню національної безпеки Сполучених Штатів Америки шляхом зміцнення безпеки союзника з НАТО. Польща, у свою чергу, має намір використовувати системи "для модернізації своїх збройних сил і розширення можливостей зі зміцнення національної оборони та стримування регіональних загроз".