Державний департамент США схвалив продаж Польщі ракетних систем

У Державному департаменті США ухвалили дозвіл на продаж Польщі систем ракетної артилерії. Тепер рішення має затвердити Конгрес США.
Державний департамент США схвалив продаж Польщі 20 реактивних систем залпового вогню на загальну суму 655 мільйонів доларів. Про це в четвер, 29 листопада, повідомили в Пентагоні.
"Державний департамент ухвалив рішення про дозвіл можливого продажу Польщі 20 високомобільних систем ракетної артилерії (HIMARS) М124 та іншого пов'язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю 655 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні агенції з оборонного співробітництва та безпеки міноборони США.
Агенція вже спрямувала відповідний документ на затвердження до Конгресу. Поставку систем до Польщі забезпечить компанія Lockheed Martin.
Як зазначено в повідомленні, запланований продаж ракетних систем сприятиме посиленню національної безпеки Сполучених Штатів Америки шляхом зміцнення безпеки союзника з НАТО. Польща, у свою чергу, має намір використовувати системи "для модернізації своїх збройних сил і розширення можливостей зі зміцнення національної оборони та стримування регіональних загроз".