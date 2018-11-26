 Державний департамент США схвалив продаж Польщі ракетних систем | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

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Новини

Державний департамент США схвалив продаж Польщі ракетних систем

У Державному департаменті США ухвалили дозвіл на продаж Польщі систем ракетної артилерії. Тепер рішення має затвердити Конгрес США.

Система ракетної артилерії (HIMARS) М124 на Філіппінах (фото з архіву)

Система ракетної артилерії (HIMARS) М124 на Філіппінах (фото з архіву)

Державний департамент США схвалив продаж Польщі 20 реактивних систем залпового вогню на загальну суму 655 мільйонів доларів. Про це в четвер, 29 листопада, повідомили в Пентагоні.

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"Державний департамент ухвалив рішення про дозвіл можливого продажу Польщі 20 високомобільних систем ракетної артилерії (HIMARS) М124 та іншого пов'язаного з ними обладнання орієнтовною вартістю 655 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні агенції з оборонного співробітництва та безпеки міноборони США.

Агенція вже спрямувала відповідний документ на затвердження до Конгресу. Поставку систем до Польщі забезпечить компанія Lockheed Martin.

Як зазначено в повідомленні, запланований продаж ракетних систем сприятиме посиленню національної безпеки Сполучених Штатів Америки шляхом зміцнення безпеки союзника з НАТО. Польща, у свою чергу, має намір використовувати системи "для модернізації своїх збройних сил і розширення можливостей зі зміцнення національної оборони та стримування регіональних загроз".

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