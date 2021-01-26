Державний департамент США очолив Ентоні Блінкен

Сенат США у вівторок, 26 січня, підтримав запропоновану новим американським президентом Джо Байденом кандидатуру Ентоні Блінкена на пост глави Державного департаменту. Раніше його кандидатуру підтримав сенатський комітет у закордонних справах.

У Сенаті Блінкена підтримали 78-ма голосами, 22 сенатори проголосували проти, повідомляє Reuters.

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Під час президентської кампанії 2020 року Блінкен виступав як неофіційний прессекретар кандидата в президенти Байдена, висвітлюючи для преси його погляди на вирішення зовнішньополітичних проблем.

Нагадаємо, кар'єру на держслужбі Блінкен, випускник Гарвардського і Колумбійського університетів за спеціальністю юриспруденція, почав ще в період президентства Білла Клінтона (1994-2001 роки), якому він готував промови з зовнішньополітичних питань. Також Блінкен перебував в Апараті Ради національної безпеки США, був спеціальним помічником президента, опікувався проблемами відносин з Європою.

З Байденом Блінкен почав співпрацю у 2002 році, відколи він до 2008 року очолював апарат фракції демократів у сенатському комітеті з міжнародних відносин, одним з голів якого був сенатор Байден.

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У першій адміністрації експрезидента Барака Обами (2009-2013 роки) Блінкен обіймав посаду радника з національної безпеки Байдена, який тоді був уже віцепрезидентом.

У 2013-2015 роках Блінкен обіймав посади заступника радника з національної безпеки президента США, у 2015-2017 роках - заступника Державного секретаря США.

Дивитись відео 05:20 Поділитись Ентоні Блінкен і Україна: що означає його призначення держсекретарем США (25.11.2020) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3lsbc Ентоні Блінкен і Україна: що означає його призначення держсекретарем США (25.11.2020)