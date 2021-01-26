 Державний департамент США очолив Ентоні Блінкен | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.01.2021

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Державний департамент США очолив Ентоні Блінкен

Cенат США підтримав кандидатуру Ентоні Блінкена на посаду державного секретаря. Блінкен співпрацює з Джо Байденом з 2002 року.

Ентоні Блінкен

Ентоні Блінкен

Сенат США у вівторок, 26 січня, підтримав запропоновану новим американським президентом Джо Байденом кандидатуру Ентоні Блінкена на пост глави Державного департаменту. Раніше його кандидатуру підтримав сенатський комітет у закордонних справах.

У Сенаті Блінкена підтримали 78-ма голосами, 22 сенатори проголосували проти, повідомляє Reuters.

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Під час президентської кампанії 2020 року Блінкен виступав як неофіційний прессекретар кандидата в президенти Байдена, висвітлюючи для преси його погляди на вирішення зовнішньополітичних проблем.

Нагадаємо, кар'єру на держслужбі Блінкен, випускник Гарвардського і Колумбійського університетів за спеціальністю юриспруденція, почав ще в період президентства Білла Клінтона (1994-2001 роки), якому він готував промови з зовнішньополітичних питань. Також Блінкен перебував в Апараті Ради національної безпеки США, був спеціальним помічником президента, опікувався проблемами відносин з Європою.

З Байденом Блінкен почав співпрацю у 2002 році, відколи він до 2008 року очолював апарат фракції демократів у сенатському комітеті з міжнародних відносин, одним з голів якого був сенатор Байден.

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У першій адміністрації експрезидента Барака Обами (2009-2013 роки) Блінкен обіймав посаду радника з національної безпеки Байдена, який тоді був уже віцепрезидентом.

У 2013-2015 роках Блінкен обіймав посади заступника радника з національної безпеки президента США, у 2015-2017 роках - заступника Державного секретаря США.

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  • Джо Байден і Ентоні Блінкен (п)

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Ентоні Блінкен, державний секретар США

    Блінкен вже довгий час є довіреною особою майбутнього американського президента Джо Байдена. Він працював в адміністраціях президентів Білла Клінтона та Барака Обами. За останнього він був заступником радника з питань нацбезпеки та заступником держсекретаря США, Байден тоді був віцепрезидентом. Блінкена вважають одним із архітекторів атомної угоди з Іраном, з якої США згодом вивів Дональд Трамп.

  • Джон Керрі

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джон Керрі, спецпосланник президента США з питань клімату

    Колишній держсекретар США Джон Керрі обійме посаду спеціального посланника президента Байдена з питань клімату. З 1983 до 2013 року Керрі був сенатором від штату Массачусетс, після чого очолив Держдеп в другій адміністрації Обами. Саме Керрі підписав Паризьку кліматичну угоду від імені США у 2015 році - а вже через два роки Дональд Трамп вивів Вашингтон з цієї угоди.

  • Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Лінда Томас-Грінфілд, посолка США в ООН

    Лінда Томас-Грінфілд за президентства Обами обіймала посади у Державному департаменті між 2013 та 2017 р. Серед іншого, Томас-Грінфілд обіймала посаду помічниці держсекретаря США з питань африканських країн південніше Сахари під час спалаху Еболи у регіоні.

  • Алехандро Майоркас, секретар внутрішньої безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Алехандро Майоркас, міністр внутрішньої безпеки

    Майоркас має кубинське коріння і за часів Обами очолював Службу громадянства та імміграції, зокрема відповідав за виконання програми DACA, яка дозволила так званим "мрійникам" (нелегально прибулим до США у неповнолітньому віці) легалізуватися. У разі затвердження на посаду, він стане першим мігрантом та латиноамериканцем, який очолить відомство внутрішньої безпеки.

  • Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Джейк Салліван, радник президента з національної безпеки

    Салліван вже був радником віцепрезидента Байдена з питань національної безпеки у 2013-2014 роках. Крім того, він був заступником Гілларі Клінтон, коли та очолювала Держдепартамент.

  • Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    США: кого Джо Байден планує призначити у свій уряд

    Евріл Хейнс, директорка національної розвідки

    Хейнс була першою жінкою на посаді заступниці глави ЦРУ у період між 2013-2015 роками, а відтак перейшла на роботу до Держдепартаменту, де працювала заступницею радника з питань національної безпеки. У разі затвердження на посаді, вона стане першою жінкою на чолі американської розвідки.

    Автор: Девіс Ванопдорп


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