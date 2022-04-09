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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "бюджет України".
Державний бюджет України
Попри війну економіка країни має продовжувати працювати і наповнювати державну казну, закликають урядовці. А українцям, які мусили тікати від війни, потрібна робота і зарплата. Тож, багато підприємств у тилу перепрофілювали свою продукцію під потреби армії.