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Державний бюджет України

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "бюджет України".

Державний бюджет України

Бронежилети замість вишиванок: як бізнес працює на потреби війни (09.04.2022) 09.04.2022

Попри війну економіка країни має продовжувати працювати і наповнювати державну казну, закликають урядовці. А українцям, які мусили тікати від війни, потрібна робота і зарплата. Тож, багато підприємств у тилу перепрофілювали свою продукцію під потреби армії.

Курс гривні, пальне, авіаперельоти: ціна російської загрози (відео)

Курс гривні, пальне, авіаперельоти: ціна російської загрози (відео) 17.02.2022

Курс гривні впав, ціна на пальне пішла вгору, а авіаперевезення скасовують. Скільки коштує українцям російська загроза?
Нацполіція України може залишитися без патрульних?

Нацполіція України може залишитися без патрульних? 02.12.2021

У Нацполіції України б'ють на сполох - у патрульній поліції намітився серйозний дефіцит кадрів. Чимало поліцейських звільняється через малу зарплатню. При цьому видатки з держбюджету на МВС зараз чи не найвищі в країні.
Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2022 рік

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2022 рік 02.12.2021

Державний бюджет України на 2022 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати з січня 2022 року до 6500 гривень. При цьому зростання ВВП прогнозується на рівні 3,8 відсотка, а інфляція - 6,2 відсотка.
МВФ оприлюднив умови нових траншів для України

МВФ оприлюднив умови нових траншів для України 24.11.2021

Україна отримала другий транш кредиту від МВФ у майже 700 мільйонів доларів. Умовами для нових траншів є, зокрема, обрання нових голів САП та НАБУ, а також наглядових рад "Нафтогазу, "Енергоатому" та "Укренерго".
Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні

Верховна Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік у першому читанні 02.11.2021

Зростання реального ВВП у держбюджеті на 2022 рік передбачається на 3,8 відсотка, а дефіцит бюджету складатиме 188 мільярдів гривень.

Верховна Рада зробила перший крок до ухвалення бюджету на 2022 рік

Верховна Рада зробила перший крок до ухвалення бюджету на 2022 рік 20.10.2021

Український парламент почав розглядати проєкт бюджету на 2022 рік, але не встиг ухвалити його в першому читанні, оскільки члени фракцій почали наполягати на розгляді своїх поправок. Розгляд продовжиться у четвер.
Уряд України виділив ще 6,5 мільярда гривень на вакцини від коронавірусу

Уряд України виділив ще 6,5 мільярда гривень на вакцини від коронавірусу 15.04.2021

За рахунок зменшення фінансування програми держгарантій медичного обслуговування населення уряд України виділив на 6,5 мільярда гривень більше на вакцини.

Річні доходи українського держбюджету за 2020 рік перевищили заплановані

Річні доходи українського держбюджету за 2020 рік перевищили заплановані 04.01.2021

Упродовж 2020 року до державної скарбниці України надійшло більше коштів, ніж очікувалося спочатку. Надходження до бюджету також значно перевищили показник попереднього року, запевняють у мінфіні.
Шмигаль прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 5 відсотків

Шмигаль прогнозує зростання ВВП у 2021 році до 5 відсотків 26.12.2020

У 2021 рік Кабмін України заходить із прогнозом зростання економіки майже на 5 відсотків, запевнив прем'єр Денис Шмигаль. Очільник уряду також похвалився передчасним виконанням держбюджету.
Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2021 рік

Верховна Рада України ухвалила державний бюджет на 2021 рік 15.12.2020

Державний бюджет України на 2021 рік передбачає збільшення мінімальної зарплати з січня 2021 року з 5 тисяч до 6 тисяч гривень. При цьому зростання ВВП прогнозується на рівні 4,6 відсотка, а інфляція - 7,3 відсотка.

Міністр фінансів України не бачить катастрофи з держбюджетом

Міністр фінансів України не бачить катастрофи з держбюджетом 27.11.2020

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що ситуація з державним бюджетом країни складна, але не катастрофічна.
В Україні заявили про завершення переговорів з МВФ щодо проєкту держбюджету

В Україні заявили про завершення переговорів з МВФ щодо проєкту держбюджету 26.11.2020

Міністерство фінансів України повідомило про завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом щодо проєкту державного бюджету країни на 2021 рік.
Шмигаль впевнений у виконанні державного бюджету на 2020 рік

Шмигаль впевнений у виконанні державного бюджету на 2020 рік 25.11.2020

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд забезпечить усі виплати у поточному році. За його словами, Кабмін не виключає запровадження карантину на зимові свята.
Нереалістичні очікування. Бюджет України 2021 буде важко виконати?

Нереалістичні очікування. Бюджет України 2021 буде важко виконати? 06.11.2020

Запропонований урядом України проєкт бюджету на 2021 рік є нереалістичним, вважають опитані DW експерти. Вони говорять про наявність у ньому забагато популізму та невиправданого оптимізму.
Рада ухвалила державний бюджет-2021 у першому читанні

Рада ухвалила державний бюджет-2021 у першому читанні 05.11.2020

Верховна Рада України із запізненням на два тижні ухвалила державний бюджет у першому читанні.
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