 Державний борг: скільки винна Україна? (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.10.2019

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Економіка

Державний борг: скільки винна Україна? (відео)

Чи може Україна вижити без кредитів, навіщо потрібні запозичення, і хто є найбільшим боржником у світі - у сюжеті DW.

Geldscheine von Gürtel zusammengehalten (picture-alliance/dpa/K. Ohlenschläger)

Який напсравді державний борг України?

У наступні кілька років на Україну чекають непрості часи, попереджає прем’єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, уряду доведеться віддавати рекордні борги. На їхнє погашення, за підрахунками Гончарука, 2020 року піде майже кожна третя гривня. Що таке державний борг, наскільки це небезпечно для країни, і хто є найбільшим боржником у світі? Дивіться у відео DW:

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Гончарук розраховує на відкриття нової програми МВФ у грудні цього року

Поки тривають переговори про початок нової трирічної кредитної програми МВФ для України. Відповідний меморандум має з'явитися в грудні цього року, зазначив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. (30.09.2019)  

Місія МВФ домовляється в Києві про нову кредитну програму

Представники МВФ хочуть переконатися на місці, чи можуть вони рекомендувати раді директорів Фонду розпочати нову кредитну програму з Україною. Місія МВФ перебуватиме в Україні до 24 вересня. (11.09.2019)  

Зеленський назвав співпрацю України з МВФ своїм пріоритетом

Під час зустрічі в Канаді з першим заступником директора-розпорядника МВФ президент України Володимир Зеленський запевнив, що українська влада хоче і надалі співпрацювати з фондом. (02.07.2019)  

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Державний борг: скільки винна Україна і хто найбільший боржник у світі? (02.10.2019) 02.10.2019

Чи може Україна вижити без кредитів, навіщо потрібні запозичення, і хто є найбільшим боржником у світі - у сюжеті DW.

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У ЄС обережно сприйняли погодження "формули Штайнмаєра"

Хоча чиновники та політики у ЄС і вітають згоду на "формулу Штайнмаєра", сильно радіти вони не поспішають.  

Geldscheine von Gürtel zusammengehalten (picture-alliance/dpa/K. Ohlenschläger)

Державний борг: скільки винна Україна? (відео)

Чи може Україна вижити без кредитів, навіщо потрібні запозичення, і хто є найбільшим боржником у світі - у сюжеті DW.  

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