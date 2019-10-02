Державний борг: скільки винна Україна? (відео)

У наступні кілька років на Україну чекають непрості часи, попереджає прем’єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, уряду доведеться віддавати рекордні борги. На їхнє погашення, за підрахунками Гончарука, 2020 року піде майже кожна третя гривня. Що таке державний борг, наскільки це небезпечно для країни, і хто є найбільшим боржником у світі? Дивіться у відео DW: