Державний борг: скільки винна Україна? (відео)

Чи може Україна вижити без кредитів, навіщо потрібні запозичення, і хто є найбільшим боржником у світі - у сюжеті DW.
У наступні кілька років на Україну чекають непрості часи, попереджає прем’єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, уряду доведеться віддавати рекордні борги. На їхнє погашення, за підрахунками Гончарука, 2020 року піде майже кожна третя гривня. Що таке державний борг, наскільки це небезпечно для країни, і хто є найбільшим боржником у світі? Дивіться у відео DW:
Поки тривають переговори про початок нової трирічної кредитної програми МВФ для України. Відповідний меморандум має з'явитися в грудні цього року, зазначив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. (30.09.2019)
Представники МВФ хочуть переконатися на місці, чи можуть вони рекомендувати раді директорів Фонду розпочати нову кредитну програму з Україною. Місія МВФ перебуватиме в Україні до 24 вересня. (11.09.2019)