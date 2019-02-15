 Державний адвокат оскаржив вирок Януковичу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2019

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Новини

Державний адвокат оскаржив вирок Януковичу

Вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду екс-президента України оскаржив державний адвокат, повідомили в суді. Інші адвокати поки що апеляцій не подавали.

Суд над екс-президентом Віктором Януковичем

Суд над екс-президентом Віктором Януковичем, 24 січня 2019 року

Державний захисник колишнього президента України Віктора Януковича Юрій Рябовол подав апеляцію на вирок Оболонського районного суду у справі про державну зраду екс-президента. Про це в понеділок, 18 лютого, повідомила журналістам інформагенції "Інтерфакс-Україна" прес-секретарка суду Інна Свинаренко.

"Вирок стосовно обвинуваченого Януковича оскаржив захисник Центру надання вторинної безоплатної правової допомоги Юрій Рябовол", - сказала Свинаренко.

За її словами, захисник Рябовол у своїй апеляційній скарзі просить суд повністю скасувати вирок і визнати Януковича невинуватим за всіма статтями.

Адвокати Олександр Горошинський, Олександр Байдик і представники адвокатського об'єднання "Авер Лекс", які брали участь у процесі, апеляційних скарг поки що не подавали, але можуть це зробити до 25 лютого включно, наголосила Свинаренко.

Справу буде направлено для розгляду до Київського апеляційного суду, коли повністю спливе 30-денний термін на апеляційне оскарження вироку всіма учасниками процесу, зазначила речниця суду.

"Апеляцію адвоката Рябовола буде (…) направлено до апеляційного суду тільки коли закінчиться весь термін, тому що можуть бути подані й інші апеляції. Тобто буде направлено до суду не завтра", - пояснила Свинаренко.

Нагадаємо, 24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва засудив Віктора Януковича до 13 років позбавлення волі за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни проти України з боку Російської Федерації.

Водночас суд визнав невинним Януковича за обвинуваченням у пособництві посяганню на територіальну цілісність України, що призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків.

Кримінальне провадження стосовно Януковича розглядалося за спеціальною (заочною) процедурою у зв'язку з тим, що обвинувачений перебуває на території РФ. Захист Януковича заявляв про намір подати апеляцію на його вирок. 1 лютого генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що ГПУ не подаватиме свою апеляцію у цій справі.

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