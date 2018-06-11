 Держава платитиме іноземним кіновиробникам за зйомки фільмів в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.10.2019

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Новини

Держава платитиме іноземним кіновиробникам за зйомки фільмів в Україні

За зйомки фільмів в Україні іноземним кіновиробникам повертатимуть 25 відсотків їхніх витрат. Додаткове фінансування можна буде отримати за використання українського контенту чи сюжет про військову агресію Росії.

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Президент України Володимир Зеленський підписав закон про підтримку іноземних кіновиробників, повідомила ввечері у середу, 16 жовтня, його пресслужба. Закон, який направлений на залучення інвестицій та популяризацію України, був прийнятий Верховною Радою 20 вересня. Згідно з ним, Україна надаватиме державні субсидії для повернення іноземним кіновиробникам 25 відсотків витрат на зйомку фільмів на території України.

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Україну на Каннському кінофестивалі представляє стрічка "Додому" молодого режисера Нарімана Алієва. Він розповів DW про те, як його дебют у повному метрі став учасником конкурсу "Особливий погляд" у Каннах. (22.05.2019)

Головну нагороду 76-го Венеційського кінофестивалю отримав трилер "Джокер" Тодда Філліпса. Українська стрічка "Атлантида" перемогла у конкурсній програмі "Горизонти". (07.09.2019)

Ще п'ять відсотків своїх витрат кіновиробники зможуть повернути, якщо використають для створення фільмів твори українських авторів або якщо герої фільму читатимуть книги українських письменників. Також додаткове фінансвування можна буде отримати, коли у фільмі буде використаний сюжет про Україну, зокрема тему збройної агресії Росії. При цьому з сюжету має прямо або побічно витікати, що "держава-агресор скоює злочин та здійснює тимчасову окупацію частини території України", цитує новий закон інформагенція "Українські новини".

Ініціатори закону з правлячої партії "Слуга народу" наводять приклади західних сусідів України та інших невеликих європейських держав, де подібні закони, за їхніми словами, приносять у державну скарбницю "десятки мільйонів доларів", а також стимулюють розвиток інфраструктури і туризму.

У пресслужбі президента України сказали, що очікують просування позитивного іміджу України за кордоном за допомогою нового закону, "популяризації українських авторів і творів у світі, співпраці та створенню спільних кінопроєктів із провідними західними продюсерами".

Натомість з лав опозиції неодноразово лунала критика на адресу нового закону. Депутат Верховної Ради з фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький звертав увагу на скасування норми про повернення частини витрат на кіновиробництво українським виробникам. "Очевидно, це суперечить Конституції, логіці, міжнародній практиці і громадянським почуттям", - зазначив він у вересні на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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