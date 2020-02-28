Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео)

Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?
Традиційна пошта швидко виходить з моди в багатьох країнах, але в Німеччині все ще обожнюють листи. Тут все ще в пошані паперовий документообіг. Та й від готівки теж не поспішають позбавлятися. Але ж Німеччина - багата країна, яка успішно веде бізнес і впроваджує нові технології. Чому ж саме діджиталізація відбувається так повільно?
Міністерство цифрової трансформації України презентувало план з "полегшення життя українців". За три роки обіцяють відцифрувати всі держпослуги, запровадити смарт-ID й звести спілкування з державою до кнопки у смарфоні. (27.09.2019)
Понад 30 тисяч українців уже зареєструвались на освітньому порталі, де вчать шукати інформацію в інтернеті, оплачувати онлайн комунальні послуги та спілкуватись в соцмережах. (29.01.2020)
Щоб українці забули, як виглядають чиновники: амбітний проект "країни в смартфоні" хоче реалізувати Володимир Зеленський і його команда. Детально про плани в інтерв'ю DW розповів радник президента Михайло Федоров. (26.06.2019)