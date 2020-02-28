Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео)

Традиційна пошта швидко виходить з моди в багатьох країнах, але в Німеччині все ще обожнюють листи. Тут все ще в пошані паперовий документообіг. Та й від готівки теж не поспішають позбавлятися. Але ж Німеччина - багата країна, яка успішно веде бізнес і впроваджує нові технології. Чому ж саме діджиталізація відбувається так повільно?