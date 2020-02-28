 Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 02.03.2020

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Політика й суспільство

Держава в смартфоні і німці: чому діджиталізація в Німеччині така повільна? (відео)

Діджиталізація - модне слово в німецькій політиці вже кілька років. Та чому тоді Німеччина пасе задніх у діджиталізації порівняно із сусідами? І чому самі німці не дуже у захваті від перспектив "держави у смартфоні"?

Рейчел Стюарт пояснює, чому Німеччина відстає у діджиталізації (DW)

Рейчел Стюарт пояснює, чому Німеччина відстає у діджиталізації

Традиційна пошта швидко виходить з моди в багатьох країнах, але в Німеччині все ще обожнюють листи. Тут все ще в пошані паперовий документообіг. Та й від готівки теж не поспішають позбавлятися. Але ж Німеччина - багата країна, яка успішно веде бізнес і впроваджує нові технології. Чому ж саме діджиталізація відбувається так повільно?

 

DW.COM

"Держава в смартфоні" по-українськи: амбітний план з багатьма невідомими

Міністерство цифрової трансформації України презентувало план з "полегшення життя українців". За три роки обіцяють відцифрувати всі держпослуги, запровадити смарт-ID й звести спілкування з державою до кнопки у смарфоні. (27.09.2019)  

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