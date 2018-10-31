 Депутат Бундестагу Швабе: Збереження Росії в ПАРЄ - інструмент тиску на Москву | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.10.2018

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Новини

Депутат Бундестагу Швабе: Збереження Росії в ПАРЄ - інструмент тиску на Москву

Голова фракції соціалістів в ПАРЄ, депутат Бундестагу Франк Швабе вважає, що збереження членства Російської Федерації у Раді Європи може бути використане як ефективний важіль впливу на Кремль.

Франк Швабе

Франк Швабе

Голова фракції соціалістів, демократів та зелених в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), депутат Бундестагу Франк Швабе (Frank Schwabe) переконаний, що збереження членства Російської Федерації у Раді Європи може бути ефективним механізмом тиску на Москву. Про це він заявив у середу, 31 жовтня, під час візиту до Києва.

"У своїх доповідях ми акцентуємо увагу, якою жахливою є ситуація із дотриманням прав людини на Північному Кавказі та в Криму. І повну відповідальність за це несе Росія. Проте ми все одно хочемо зберегти з нею діалог. Якщо б Росії не було в Раді Європи (РЄ), то ми навіть не могли б її закликати змінити цю ситуацію чи вимагати від неї відкрити нам доступ до цих територій", - пояснив DW свою позицію Франк Швабе. На його думку, у ПАРЄ ще залишаються важелі, які дають можливість чинити тиск на Росію.

DW.COM

Повернення до ПАРЄ делегації РФ стане ознакою "відходу від цінностей та принципів" цієї організації, тому Верховна Рада у такому разі здійснить "повний перегляд засад", на яких будується співробітництво з асамблеєю. (02.10.2018)

ПАРЄ відклала питання про зміну регламенту на користь російської делегації до січня. Як розвивалася історія протистояння в асамблеї - в репортажі DW. (09.10.2018)

"Я думаю, що буде правильним залишити і зберегти ці інструменти тиску на Кремль. І ми маємо зробити все для вибудовування діалогу", - додав німецький депутат. Утім, водночас Франк Швабе визнав, що у нього немає відповіді стосовно того, коли саме можна очікувати повернення делегації РФ до ПАРЄ та як відбуватиметься.

Нагадаємо, генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд заявив, що Росія не повернеться до ПАРЄ у січні 2019 року через несплату щорічного членського внеску.

У 2014 році через незаконну анексію Криму Росією резолюцією ПАРЄ російська делегація вперше була позбавлена права голосу, а її члени - права обіймати посади голів комітетів ПАРЄ та входити до складу моніторингових місій. На знак протесту з 2016 року Росія не бере участі в сесіях ПАРЄ.

Франк Швабе є автором резолюції "Необмежений доступ правозахисних місій на території країн-членів РЄ, включно з "сірими зонами", яка була ухвалена на початку жовтня на пленарній сесії ПАРЄ в Страсбурзі. Виступаючи у Києві, Швабе підкреслив, що саме боротьба за доступ міжнародних правозахисників до Криму має бути одним з першочергових завдань Ради Європи.

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