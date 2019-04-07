Депутат Бундестагу Фронмаєр - частий гість у Криму і "маріонетка Москви"?

Депутат Бундестагу від німецької правопопулістської партії "Альтернативи для Німеччини" (АдН) Маркус Фронмаєр (Markus Frohnmaier), відомий своїми візитами до анексованого Росією Криму, знову опинився у центрі скандалу. Він - герой розслідування тижневика Der Spiegel, присвяченого зв'язкам Кремля з політиками з АдН, викладеного у статті "Маріонетки Москви".

У матеріалах начебто з кремлівської адміністрації, що потрапили у розпорядження журналу, а також німецької та британської медіакомпаній ZDF і BBC та італійської газети La Repubblica, Фронмаєра іще до його обрання до парламенту характеризували як майбутнього депутата, "який буде перебувати під абсолютним контролем". DW зібрала основні факти біографії політика та про його зв'язки з Росією.

Хто такийМаркусФронмаєр

Маркус Фронмаєр народився у лютому 1991 року у Румунії, але був усиновлений і виріс та отримав освіту на півдні Німеччини, у провінційному містечку неподалік Штутгарта у федеральній землі Баден-Вюртемберг. Вивчав право в університеті Тюбінгена зі спеціалізацією "кримінологія". В юності намагався зробити кар’єру у консервативному Християнсько-демократичному союзі (ХДС), але "розчарувався" і, як він сам пише у біографії на своєму сайті, долучився до "Альтернативи для Німеччини". Цьому передували нетривалі контакти із правоекстремістською "Німецькою оборонною лігою" (German Defence League), пише Der Spiegel.

АдН - створена у 2013 році нова, правопопулістська партія євроскептиків та противників міграції, яка також відома своєю особливо дружньою позицією щодо Москви і серед іншого вимагає скасування санкцій, запроваджених через дії РФ на сході України.

В АдН Фронмаєр зробив швидку кар'єру, спочатку очоливши її молодіжне крило "Молода альтернатива", а потім ставши прес-секретарем тодішньої очільниці партії Фрауке Петрі (Frauke Petry). У 2017 році він став представником нового обличчя партії - Аліс Вайдель (Alice Weidel), яка стала співголовою фракції АдН у Бундестазі, до якого ця політсила вперше потрапила того ж року, здобувши 12,6 процента голосів і ставши третьою за чисельністю у парламенті. Обрали депутатом і Фронмаєра.

Помічника депутатазвинувачують упідпалі вУкраїні

До публікації розслідування Der Spiegel прізвище Фронмаєра фігурувало у новинах у січні 2019 року. Тоді з'ясувалося, що його друга і референта Мануеля Оксенрайтера (Manuel Ochsenreiter), відомого у Німеччині праворадикального журналіста, підозрюють у причетності до підпалу угорського культурного центру в Ужгороді у лютому 2018 року.

Обвинувачуваних у безпосередньому здійсненні підпалу польських ультраправих судять у Кракові. Після публікацій про це у німецькій пресі Фронмаєр звільнив свого референта, хоча той назвав звинувачення у підбурюванні "вигадкою".

Незадовго до цього, восени 2018 року, Фронмаєра у Німеччині згадували у зв'язку з тим, що Відомство з охорони конституції - внутрішня спецслужба країни - повідомило про підозри в "екстремістських намірах" раніше очолюваного ним молодіжного крила АдН. У зв'язку із цим спецслужба веде за "Молодою альтернативою" посилене стеження - збір інформації.

Що відомо про зв’язки Фронмаєра з Росією

Маркус Фронмаєр разом зі співголовою парламентської фракції АдН Александером Ґауландом (Alexander Gauland) - один з найбільш тісно пов'язаних з Росією політиків цієї партії. Він був одним з перших, хто почав їздити до анексованого Росією Криму і самопроголошених проросійськими сепаратистами "республік" на сході України. У травні 2015 року він брав участь у конференції в Донецьку. Фронмаєр - також гість заходів і за участі російських представників у Сербії.

Александер Ґауланд та Аліс Вайдель

У квітні 2016 року Der Spiegel писав про начебто досягнуту домовленість про співробітництво між "Молодою альтернативою" та "Молодою гвардією" - молодіжним крилом правлячої "Єдиної Росії". Пізніше у "Молодій гвардії" підтвердили факт зустрічі депутата Держдуми від правлячої партії Роберта Шлегеля з представниками "Молодої альтернативи", зокрема, з Фронмаєром, але зеперечили досягнення домовленостей.

В останні роки Фронмаєр став частим гостем різноманітних форумів в Росії, зокрема, в анексованому Криму. 28-річний політик - постійний учасник "Ялтинського міжнародного економічного форуму". Його поїздку до Ялти частково оплатила російська сторона. Зокрема, організатори перейняли витрати депутата на проживання та частину витрат на дорогу, підтвердив він тижневику Der Spiegel. Крім того він сказав, що йому пропонували долучитися до керівництва форуму, але він, мовляв, відмовився, коли дізнався про участь у ньому "підозрілих інших осіб" - представників російських спецслужб.

Спроби АдН отримати гроші Бундестагу на службові поїздки до Криму завершилися невдачею. Парламент, як було сказано у заяві секретаріату в одному з випадків, не підтримує поїздки в регіони, правовий статус яких не визнає Німеччина.

Крім того, Фронмаєр - один з засновників зареєстрованого у Польщі "Європейського центру геополітичного аналізу". Цей центр було створено у Польщі політиком Матеушем Піскорським, заарештованим у 2016 році у себе на батьківщині за обвинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

Зрештою, депутат від АдН пов’язаний з Росією і в особистому житті. Його дружина - росіянка Дар'я, колишня журналістка "Известий", з якою він познайомився на одному з форумів у Ялті. У 2017 році у пари народився син.