 Депутат Бундестагу йде з політики через масковий скандал | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.03.2021

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Депутат Бундестагу йде з політики через масковий скандал

Депутат Бундестагу від ХДС Ніколас Лебель оголосив, що йде з політики через скандал із закупівлею захисних масок.

Ніколас Лебель

Ніколас Лебель (фото з архіву)

Депутат Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Ніколас Лебель (Nikolas Löbel) у неділю, 7 березня, оголосив про свій вихід з фракції ХДС/ХСС у німецькому парламенті. Він пішов з посади голови місцевого відділення ХДС в Мангаймі, а також пообіцяв скласти до кінця серпня свій мандат та більше не брати участі у виборах.

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Причиною свого рішення він назвав почуття відповідальності та попросив вибачення за свої дії під час посередництва в закупівлі захисних масок, що він назвав помилкою. "Я беру на себе відповідальність та йду з політики", - написав Лебель. Колеги по партії, втім, вимагають, щоб політик невідкладно склав свій мандат депутата Бундестагу. 

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Раніше  фірма Лебеля отримала близько 250 тисяч євро комісійних за посередництво при закупівлі китайських захисних масок в умовах боротьби з пандемією COVID-19. Ще більші комісійні (650 тисяч євро), за даними ЗМІ, за посередництво в закупівлі масок були перераховані фірмі, до якої причетний депутат Бундестагу від Християнсько-соціального союзу (ХСС) Ґеорґ Нюсляйн (Georg Nüßlein). Нюсляйн днями вже оголосив, що в вересні більше не виставлятиме свою кандидатуру на виборах до Бундестагу. Прокуратура Мюнхена розслідує його дії через початкову підозру у корупції.

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