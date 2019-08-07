"Депутатів меншості символічно відгороджено від керівництва Радою"

Підготовча депутатська група у п’ятницю, 23 серпня, одностайно проголосувала за остаточний варіант розсадки парламентарів у сесійній залі Верховної Ради 9-го скликання. Партія "Слуга народу" забрала собі половину зали біля президії, гостьової та урядової ложі. Всі інші партії отримали місця в глибині зали позаду монобільшості. "Це пов’язано з не тільки з ефективною роботою парламенту, але і з деякими технічними моментами. Вони пов’язані з тим, що на даний момент достатньо велика кількість депутатів належить до однієї політичної сили",- пояснив журналістам депутат від партії "Слуги народу", координатор підгрупи з підготовки першого урочистого засідання Верховної Ради нового скликання Сергій Іонушас.

Під контролем тотальної більшості

У попередніх парламентах найбільш чисельні фракції також намагались сісти ближче до трибуни, але завжди залишали хоч невеликий сектор попереду для фракцій меншості. Розсадка відбувалася "променями" - тобто до проходу до трибуни мали доступ всі фракції парламенту. Нині ж швидкий доступ до трибуни матимуть лише депутати від правлячої партії. Решта фракцій відправлені на так звану парламентську "гальорку", де по боках діаметрально протилежно сидітимуть депутати від "Європейської солідарності" та "Опозиційного блоку - За життя", а в середині розмістяться позафракційні депутати та представники партій "Батьківщина" та "Голос". Хоч на підготовчому засіданні всі представники робочої групи проголосували за такий варіант розсадки, але в лавах майбутньої опозиції є велике невдоволення.

"Ми були проти такої розсадки. Адже традиційна розсадка "променями", коли всі мають доступ до трибуни, демонструє відкритість влади. А так "Слуга народу" продемонструвала недовіру до своїх депутатів та колег по парламенту. Зроблено все, аби депутати цієї політсили були під контролем президії, а депутати меншості не мали доступу до трибуни, ложі уряду", - сказав DW заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин. За його словами, депутати у багатьох європейських країнах, а також у Європарламенті розсаджуються "променями", аби продемонструвати, що всі політичні сили, в більшості вони чи меншості, мають рівний доступ до висловлення своєї позиці. Натомість в Україні тепер - навпаки. При цьому він зауважив, що всі зауваження партій меншості представники "Слуги народу" проігнорували. "Наші зауваження сприймалися, як суто церемоніальні, адже в підготовчі групі та у самому парламенті нині керує тотальна більшість. Депутатів меншості тепер символічно відгороджено від процесу керівництва парламентом", - констатує Юрчишин.

Один з депутатів демонструє креслення з планом розсадки народних обранців

У фокусі телекамер

Професор політології Національного університету "Києво-Могилянська Академія" Олексій Гарань вважає такий підхід монобільшості "Слуги народу" дріб’язковим. "Ті, хто сидять поблизу трибуни найбільше потрапляють у об’єктиви телекамер офіційної телетрансляції. Їм вигідно показувати самих себе. Ви ж маєте більшість. Продемонструйте свою мудрість і готовність до співпраці, врахування думки інших", - відзначає Гарань. Він не вважає, що така розсадка депутатів вплине на суть ухвалених рішень, однак може завадити партіям меншості у разі необхідності блокувати трибуну, аби монобільшістю не були прийняті резонансні законопроекти.

Відповідно до закону про регламент Верховної Ради, підготовча група визначає розсадку депутатів лише на перше урочисте засідання Верховної Ради. У подальшому порядок розміщення народних депутатів визначається регламентним комітетом за пропозиціями депутатських фракцій. Однак "Слуга народу" і там має свою більшість та хоче отримати керівництво у цьому комітеті. В опозиції наразі не мають сподівань на поступки більшості. "Доки не зміниться розстановка сил в середині Слуги народу, поки не з'явиться внутрішньопартійна дискусія і демократія в цій політичній силі, до того моменту ніякого перегляду розсадки не буде. Це питання року, або й більше", - переконаний заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин.