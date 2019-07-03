 Депутатів Бундестагу відкликають з відпусток на 80 хвилин | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2019

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Новини

Депутатів Бундестагу відкликають з відпусток на 80 хвилин

З депутатами зв'язуються телефоном та електронними листами, щоб відкликати їх з відпусток на позачергове засідання Бундестагу. На ньому мають привести до присяги нову міністерку оборони.

Deutschland Reichstagsgebäude in Berlin (picture-alliance/dpa/xim.gs/p. Szyza)

709 депутатів німецького Бундестагу відкликають з літніх відпусток на позачергове парламентське засідання тривалістю близько 80 хвилин. На цьому засіданні має відбутись приведення до присяги нової міністерки оборони Німеччини Аннеґрет Крамп-Карренбауер (Annegret Kramp-Karrenbauer), повідомляє у четвер, 18 липня, агенція dpa.

Як зазначається, наразі партії намагаються зв'язатися зі своїми депутатами за допомогою СМС, електронної пошти та телефонних дзвінків. За даними адміністрації Бундестагу, вартість позачергового засідання ще не підраховували, однак спостерігачі оцінюють її у приблизно 100 тисяч євро.

Вартість повернення до Берліна та назад у місце відпустки за кордоном має взяти на себе німецький парламент. Крім того, пленарна зала Бундестагу зараз перебуває на ремонті, тож засідання проведуть у допоміжній будівлі парламенту - Будинку Пауля Лебе. У фоє приміщення, таким чином, мають доставити стільці, а також трибуну й обладнати місця для членів уряду та Бундесрату.

Бундестаг

Позачергове засідання відбудеться в допоміжному приміщенні Бундестагу, оскільки в пленарній залі - ремонт

Нагадаємо, 16 липня стало відомо, що голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Крамп-Карренбауер замінить Урсулу фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) на посаді міністерки оборони ФРН. Фон дер Ляєн, яка також є представницею ХДС, у вівторок була затверджена Європарламентом на посаду голови Єврокомісії. У середу вона офіційно склала з себе повноваження глави оборонного відомства Німеччини.

Раніше Аннеґрет Крамп-Карренбауер неодноразово заявляла, що не хоче обіймати жодних міністерських посад в кабінеті Анґели Меркель (Angela Merkel). Вона пояснювала це бажанням зберегти незалежність дій на чолі ХДС. Крамп-Карренбауер очолила ХДС 7 грудня 2018 року, коли перемогла на внутрішньопартійних виборах. До цього вона була прем'єр-міністеркою найменшої федеральної землі ФРН - Саару.

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