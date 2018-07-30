Депутатка Вікторія Сюмар розповіла, звідки в її матері будинок під Києвом

Народна депутатка Верховної Ради України Вікторія Сюмар у понеділок, 30 липня, розповіла, звідки в її матері будинок та ділянки під Києвом, які, як вважають громадські активісти, не відповідають її доходам. Сюмар заявила, що земельні ділянки були придбані її матір'ю на власні кошти, а з будівництвом будинку на 200 квадратних метрів їй допомогли діти.

"Отож, конкретно і з усіма цифрами - ділянки були куплені моєю матір'ю як заставні у банку у 2015 році за 330 тисяч гривень, що на той момент складало біля 15 тисяч доларів, або біля 320 доларів за сотку", - написала Сюмар на своїй сторінці в Facebook.

В інтерв'ю виданню "Українська правда" вона додала, що земля була заставою у банку, тому коштувала менше. Вона відкинула звинувачення в тому, що її вартість насправді складає чотири тисяч доларів за сотку. За її словами, на придбання ділянок вистачило пенсії та зарплати її матері, які за кілька років склали 35 тисяч доларів. Крім того, стверджує депутатка, вона продала квартиру в Погребищах перед тим.

Сюмар додала, що минулого року вона отримала компенсацію від колишнього чоловіка розміром близько мільйона гривень і допомагала матері з будівництвом. "Все це буде вказано в моїй наступній декларації за цей рік, бо будинок лише зараз здається в експлуатацію", - зазначила депутатка.

Раніше активісти громадського руху "Чесно" повідомили, що мати Сюмар Лідія Мельник володіє земельними ділянками та елітним будинком на Київщині. Автори розслідування опублікували фотографії та відео маєтку та зауважили, що раніше сама Сюмар повідомила, що вона родом із Погребищ з дуже бідної родини.

За інформацією джерел "Чесно" у Державній фіскальній службі, мати Сюмар з 1997-го працювала у Погребищенській державній насіннєвій інспекції до моменту її ліквідації у 2013 році. Підприємницькою діяльністю жінка не займалася, а з 2013-го до 2018 року жодного офіційного доходу не мала. Своєю чергою Сюмар наполягає, що на опублікованих "Чесно" фотографіях зображений інший маєток, який належить не її матері.