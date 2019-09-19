Депутати Верховної Ради позбавили себе зарплат у разі прогулів

Верховна Рада України у середу, 16 жовтня, ухвалила закон, яким народних депутатів позбавлятимуть зарплат за пропуски засідань парламенту без поважних причин. У другому читанні і в цілому це рішення підтримали 265 народних депутатів, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Згідно з документом, народного обранця мають позбавляти фінансових виплат, якщо він протягом календарного місяця протягом однієї чергової сесії без поважних причин не брав участі у понад третині голосувань на пленарних засіданнях або понад половині засідань комітету, до складу якого він входить.

Припинення виплати зарплатні за відповідний місяць здійснюватиметься розпорядження голови Верховної Ради за рішенням регламентного комітету. При цьому закон не передбачає процедури письмової реєстрації депутатів на засіданнях, підставою для нарахування зарплатні за участь у засіданнях буде реєстрація за допомогою електронної системи. Якщо ж член парламенту не зареєструвався таким чином, але протягом засідання брав участь у голосуваннях, він вважається зареєстрованим.

Напередодні, 15 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков запропонував внести зміни законодавства, якими б народних депутатів змогли позбавляти мандата за прогули. Він наголосив, що на будь-якій роботі людина має працювати, зокрема і народний депутат. "Станом на сьогодні будуть зміни, які дадуть змогу знімати заробітну плату з народних депутатів. Надалі, я сподіваюся, все-таки нам вдасться змінити законодавство, і народні депутати, якщо вони займатимуться іншими справами - хай вони займаються іншими справами", - заявив спікер.

Нагадаємо, з 1 січня 2020 року набуде чинності ухвалний раніше закон, яким народні депутати України будуть позбавлені недоторканності.