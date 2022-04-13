Депортація

Що чекає на біженців, депортованих з ФРН до Афганістану

Фархад хоче залишити Кабул, оскільки боїться переслідувань з боку талібів. Джафару це вдалося - його евакуювали до ФРН. Обидва раніше вже втікали з Афганістану до Німеччини, але їх повернули на батьківщину.