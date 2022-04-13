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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "депортація".
Депортація - організоване державою примусове переселення людей в інші регіони або висилання їх з країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Небезпечний слиз у Мармуровому морі в Туреччині. Український Нью-Йорк на Донбасі. Брак далекобійників через Brexit у Великобританії. Данія відсилає біженців із Сирії додому. Парижани борються за Латинський квартал.