Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Депортація

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "депортація".

Депортація - організоване державою примусове переселення людей в інші регіони або висилання їх з країни. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія примусово депортувала пів мільйона українців - Зеленський

Росія примусово депортувала пів мільйона українців - Зеленський 13.04.2022

Понад 500 тисяч українців примусово переміщені до РФ, заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до парламенту Естонії. Він вкотре наголосив на необхідності ембарго на російські енергоносії.

До Росії ​примусово вивезли 400 тисяч українців - Денісова

До Росії ​примусово вивезли 400 тисяч українців - Денісова 31.03.2022

Українська омбудсменка Людмила Денісова розповіла, що російська влада спершу відвозить українців до "фільтраційних таборів" на Донеччині, а звідти розподіляє до різних регіонів Росії.
Мер Маріуполя: В Росію депортували 20-30 тисяч жителів міста

Мер Маріуполя: В Росію депортували 20-30 тисяч жителів міста 27.03.2022

Росія 32-й день веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 27 березня.
СБУ завітала до казахських опозиціонерів у Києві

СБУ завітала до казахських опозиціонерів у Києві 10.01.2022

Двоє активістів руху "Демократичний вибір Казахстану" обвинувачують СБУ в нападі й погрозах депортацією за координацію протестів на батьківщині. Спецслужба говорить про "ознаки можливого незаконного перебування".
Як Україна готується захищати кордон з Білоруссю (відео)

Як Україна готується захищати кордон з Білоруссю (відео) 12.11.2021

Замість інженерних споруд - людський ресурс. Чи зможе Україна зупинити можливий рух мігрантів з Білорусі через власний кордон? Репортаж DW з Волині.
США починають відправляти мігрантів, що прибули до Техасу, назад до Гаїті

США починають відправляти мігрантів, що прибули до Техасу, назад до Гаїті 19.09.2021

Мігрантів з Гаїті, що прибувають до США через американсько-мексиканський кордон, відправлятимуть назад на батьківщину.
Біженці в Німеччині: де і як довго перебувають, які кошти отримують

Біженці в Німеччині: де і як довго перебувають, які кошти отримують 10.09.2021

Не лише Данія посилює законодавство щодо мігрантів. У Німеччині також змінили низку правил щодо надання притулку після кризи біженців 2015 року.
Коментар: Кримські татари - як більмо на оці путінської влади

Коментар: Кримські татари - як більмо на оці путінської влади 06.09.2021

Можна лише гадати про причини арештів російською владою в анексованому Криму лідерів кримських татар. Але ці люди не примирилися з анексією і дратують режим, пише оглядач FAZ Райнгард Фезер.

Що чекає на біженців, депортованих з ФРН до Афганістану

Що чекає на біженців, депортованих з ФРН до Афганістану 31.08.2021

Фархад хоче залишити Кабул, оскільки боїться переслідувань з боку талібів. Джафару це вдалося - його евакуювали до ФРН. Обидва раніше вже втікали з Афганістану до Німеччини, але їх повернули на батьківщину.
Берлін призупиняє депортацію до Афганістану мігрантів, яким відмовили в притулку

Берлін призупиняє депортацію до Афганістану мігрантів, яким відмовили в притулку 11.08.2021

Депортації до Афганістану призупинені через погіршення в країні безпекової ситуації, повідомило МВС Німеччини. Радикальний рух "Талібан" захопив вже дев'ять столиць провінцій в Афганістані.
Втеча, вигнання, примирення. Новий документаційний центр у Берліні

"Втеча, вигнання, примирення". Новий документаційний центр у Берліні 23.06.2021

Цей центр розповідає про втечу і вигнання - не лише 14-ти мільйонів німців після Другої світової війни, а й про біженців у наші дні.

Нью-Йорк на Донбасі: українське містечко з німецькою історією - "Європа у фокусі" (21.06.2021) 21.06.2021

Небезпечний слиз у Мармуровому морі в Туреччині. Український Нью-Йорк на Донбасі. Брак далекобійників через Brexit у Великобританії. Данія відсилає біженців із Сирії додому. Парижани борються за Латинський квартал.
Депортація литовців до Сибіру: діти засланців - про долі своїх сімей

Депортація литовців до Сибіру: діти засланців - про долі своїх сімей 14.06.2021

14 червня 1941 року радянська окупаційна влада почала масову депортацію жителів країн Балтії до Сибіру і Казахстану. Діти засланих литовців розповіли DW трагічні історії своїх батьків.
У Німеччині у 2020 році більш ніж удвічі скоротилася кількість депортацій

У Німеччині у 2020 році більш ніж удвічі скоротилася кількість депортацій 03.03.2021

Упродовж 2020 року з Німеччини було вислано 10,8 тисячі іноземців, що більш ніж удвічі менше ніж за 2019 рік, наголошують у МВС ФРН. Найбільше депортованих відправили до Грузії.
Глава МВС Німеччини Зеегофер - проти продовження заборони на вислання сирійців

Глава МВС Німеччини Зеегофер - проти продовження заборони на вислання сирійців 27.11.2020

Термін заборони на вислання сирійців з Німеччини спливає 31 грудня. Глава МВС Зеегофер вважає, що слід відкрити можливість хоча б для вислання окремих злочинців і радикалів.
Колишнього охоронця концтабору можуть депортувати зі США до Німеччини

Колишнього охоронця концтабору можуть депортувати зі США до Німеччини 21.11.2020

У США відхилили скаргу колишнього охоронця нацистського концтабору на його депортацію до Німеччини. В американській імміграційній службі наголосили, що не захищають "воєнних злочинців".
Інші статті