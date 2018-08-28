 Денісова: 108 українців перебувають в італійських в′язницях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.08.2018

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Новини

Денісова: 108 українців перебувають в італійських в'язницях

Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова звернулася до посла Італії з проханням брати до уваги інформацію від України під час розгляду в судах справ українців.

Людмила Денісова провела зустріч з послом Італії

Людмила Денісова провела зустріч з послом Італії

108 українців, яких затримали за нелегальне перевезення мігрантів, перебувають нині в італійських в'язницях. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у четвер, 30 серпня, на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Водночас, за її словами, серед них є особи, які визнані потерпілими від торгівлі людьми. "П'ятьох з них вже звільнили з-під арешту за рішенням суду. Зараз МЗС працює над тим, хто ще потрапляє під це визначення, і готує відповідні документи", - зазначила омбудсменка після розмови з послом Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа. Денісова повідомила, що звернулася до посла з проханням брати до уваги інформацію від України під час розгляду в судах цих справ. "Пан посол запевнив, що сприятиме, аби документи потрапили до італійських судів в визначений термін", - додала вона.

Серед інших тем, які Денісова обговорила з послом, - українські політв'язні, які перебувають в Росії, зокрема Олег Сенцов та Володимир Балух, а також ситуація із затриманими моряками суден "Норд" та "ЯМК0041". За словами уповноваженої ВР, повернення додому моряків обох суден блокує Росія. "Оскільки Італія цього року головує в ОБСЄ, звернулася до пана посла з проханням підтримати наших політв'язнів і нашу державу на міжнародній арені і вплинути на Російську Федерацію в питанні повернення українців додому", - пояснила омбудсменка.

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