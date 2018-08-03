Денісова: Ще вісім ув'язнених в Україні росіян попросили про обмін

Вісім ув'язнених в Україні росіян попросили обміняти їх на українських політв'язнів. Про це у середу, 15 серпня, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Вона розповіла, що відвідала їх у в'язницях, де вони передали заяви на ім'я президента РФ Володимира Путіна з проханням повернути їх на територію Росії шляхом обміну на українських політв'язнів.

Зокрема, так заяви написали В'ячеслав Висоцький, Валерій Іванов, Олександр Валехидіс, Владислав Гречин, Віктор Агєєв, Олег Доронін, Денис Сидоров та Євген Шаталов. Раніше такі заяви також подали Олексій Седіков, який відбуває покарання за тероризм в Бучанській колонії, та Олександр Саттаров та Фарух Камалов, які зараз перебувають у Лук'янівському СІЗО.

Денісова повідомила, що їхні листи також будуть передані міністерству закордонних справ України для відправлення дипломатичною поштою до адміністрації президента РФ.

29 червня Денісова заявляла, що офіційний Київ готовий передати Росії засуджених в Україні російських громадян в обмін на 23 громадян України, заарештованих у РФ. Вона зазначила, що росіяни були засуджені в Україні за підготовку терактів, шпигунство та бойові дії.

Згодом перша заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила про готовність Києва обміняти 36 засуджених в Україні громадян Росії на українських в'язнів, які перебувають на території Російської Федерації. Ця пропозиція залишилася без відповіді.

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