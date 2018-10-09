 Денісова: У Москві запевняють, що погіршення стану здоров′я Сенцова немає | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.10.2018

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Новини

Денісова: У Москві запевняють, що погіршення стану здоров'я Сенцова немає

Українська омбудсменка повідомила, що її російська колега заперечила погіршення стану здоров'я Олега Сенцова. Тим часом сестра режисера стверджує, що існують побоювання стосовно того, чи виживе Сенцов.

Тетяна Москалькова стверджує, що Олег Сенцов отримує харчування під контролем працівників колонії

Тетяна Москалькова стверджує, що Олег Сенцов отримує харчування під контролем працівників колонії

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у вівторок, 16 жовтня, мала телефонну розмову з російською колегою Тетяною Москальковою про стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в ув'язненні в Росії. "Олег Сенцов зараз перебуває в тій самій палаті медичної частини колонії, де і голодував. Погіршення стану здоров'я немає. Харчування він отримує під контролем працівників. Необхідну допомогу йому надають", - передала Денісова слова Москалькової в повідомленні на сторінці в мережі Facebook. При цьому російська уповноважена посилалася на слова начальника управління Федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому автономному округу. Денісова також додала, що Москалькова не підтвердила інформацію сестри Сенцова Наталії Каплан про те, що ув'язнений режисер перебуває в реанімації,.

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Учасники читань #SaveOlegSentsov по черзі прочитали англійською та німецькою мовами чотири автобіографічні оповідання українського режисера Олега Сенцова, після чого провели акцію протесту біля російського стенду. (13.10.2018)

Обмудсменка України Людмила Денісова вимагає від обмудсменки РФ Тетяни Москалькової даних щодо стану здоров'я Олега Сенцова та Володимира Балуха. Незабаром Балуха мають етапувати з Криму на територію Росії. (09.10.2018)

Раніше 16 жовтня Наталія Каплан повідомила, що стан здоров'я Сенцова, який завершив кількамісячне голодування, важкий, у нього немає оптимізму щодо свого майбутнього. "Він вийшов (із голодування - Ред.) з дуже підірваним здоров'ям, у нього досить серйозно постраждали майже всі внутрішні органи", - розповіла вона на брифінгу в Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Каплан додала, що оскільки вихід із голодування - досить серйозна процедура, то зараз "ніхто не може сказати, чи виживе Олег". Сестра політв'язня також із жалем зазначила, що останні листи Сенцова дуже песимістичні. "Він написав заповіт, він просить не кидати дітей, він не вірить, що він вийде (…) Він готується до того, щоб його творчість, його діти могли далі жити без нього", - розповіла Каплан.

Водночас вона висловила сподівання на те, його вдасться звільнити.

Як повідомлялося, Сенцов заявив про припинення голодування з 6 жовтня 2018 року через загрозу початку його примусового годування. Північно-Кавказький окружний військовий суд у РФ у серпні 2015 року засудив Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили у створенні на території Криму терористичного угруповання. Сенцов усі обвинувачення заперечує. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнення всіх українців, яких незаконно утримують в Росії. 

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Що важливо знати про трагедію Сенцова (21.08.2018)

  • Павло Гриб

    Українські політв'язні в Росії

    Павло Гриб

    20-річний Павло Гриб зник у серпні 2017 року у білоруському Гомелі, куди він попрямував на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах. Згодом стало відомо, що хлопець опинився у слідчому ізоляторі Краснодара у РФ. Його звинувачують у тероризмі. Тоді ж його адвокатеса заявила, що Павла викрали співробітники ФСБ.

  • Олег Сенцов

    Українські політв'язні в Росії

    Олег Сенцов

    Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Вину не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримують в РФ.

  • Олександр Кольченко

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Кольченко

    27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Челябінській області.

  • Олексій Чирній

    Українські політв'язні в Росії

    Олексій Чирній

    Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років позбавлення волі. За даними адвокатів, з липня 2017 року відбуває покарання у колонії у Ростовській області.

  • Сергій Литвинов

    Українські політв'язні в Росії

    Сергій Литвинов

    34-річного жителя Луганської області, учасника АТО Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували і суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії за розбій. Відбуває покарання у колонії суворого режиму під Магаданом.

  • Микола Карпюк

    Українські політв'язні в Росії

    Микола Карпюк

    53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014-го за невідомих обставин. Його звинуватили в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявляв, що до нього застосовували тортури. У травні 2016-го засуджений до 22,5 року ув'язнення, відбуває покарання у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

  • Станіслав Клих

    Українські політв'язні в Росії

    Станіслав Клих

    Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні та вбивство російських військових. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений у 2016-му до 20 років суворого режиму. З колонії його час від часу переводять до тюремної психлікарні.

  • Володиммир Балух

    Українські політв'язні в Росії

    Володимир Балух

    4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням у с. Серебрянка українського прапора та таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Звинуватили його у начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. У липні 2018-го засуджений також за дезорганізацію роботи ізолятора загалом до 5 років колонії.

  • Роман Сущенко

    Українські політв'язні в Росії

    Роман Сущенко

    Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. 4 червня 2018 року Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство. Процес проходив у закритому режимі. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

  • Ukraine Krimkonflikt Alexander Kostenko (Imago/Alexei Pavlishak/TASS)

    Українські політв'язні в Росії

    Олександр Костенко

    Після анексії Криму колишнього українського міліціонера з Сімферополя Олександра Костенка звинуватили у спричиненні шкоди "беркутівцю" під час масових протестів у Києві у лютому 2014 року. Контрольований Росією суд у Сімферополі засудив його до понад 4 років позбавлення волі, після апеляцій строк знижений до 3 років 11 місяців. Відбуває покарання у колонії Кірово-Чепецька.

  • Геннадій Афанасьєв

    Українські політв'язні в Росії

    Геннадій Афанасьєв

    Затриманий у Сімферополі в травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

  • Юрій Солошенко

    Українські політв'язні в Росії

    Юрій Солошенко

    75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

  • Надія Савченко

    Українські політв'язні в Росії

    Надія Савченко

    У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

  • Ільмі Умеров

    Українські політв'язні в Росії

    Ільмі Умеров

    У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

  • Ахтем Чийгоз

    Українські політв'язні в Росії

    Ахтем Чийгоз

    11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва.

    Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик


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