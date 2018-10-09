Денісова: У Москві запевняють, що погіршення стану здоров'я Сенцова немає

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що у вівторок, 16 жовтня, мала телефонну розмову з російською колегою Тетяною Москальковою про стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, який перебуває в ув'язненні в Росії. "Олег Сенцов зараз перебуває в тій самій палаті медичної частини колонії, де і голодував. Погіршення стану здоров'я немає. Харчування він отримує під контролем працівників. Необхідну допомогу йому надають", - передала Денісова слова Москалькової в повідомленні на сторінці в мережі Facebook. При цьому російська уповноважена посилалася на слова начальника управління Федеральної служби виконання покарань по Ямало-Ненецькому автономному округу. Денісова також додала, що Москалькова не підтвердила інформацію сестри Сенцова Наталії Каплан про те, що ув'язнений режисер перебуває в реанімації,.

Раніше 16 жовтня Наталія Каплан повідомила, що стан здоров'я Сенцова, який завершив кількамісячне голодування, важкий, у нього немає оптимізму щодо свого майбутнього. "Він вийшов (із голодування - Ред.) з дуже підірваним здоров'ям, у нього досить серйозно постраждали майже всі внутрішні органи", - розповіла вона на брифінгу в Києві, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

Каплан додала, що оскільки вихід із голодування - досить серйозна процедура, то зараз "ніхто не може сказати, чи виживе Олег". Сестра політв'язня також із жалем зазначила, що останні листи Сенцова дуже песимістичні. "Він написав заповіт, він просить не кидати дітей, він не вірить, що він вийде (…) Він готується до того, щоб його творчість, його діти могли далі жити без нього", - розповіла Каплан.

Водночас вона висловила сподівання на те, його вдасться звільнити.

Як повідомлялося, Сенцов заявив про припинення голодування з 6 жовтня 2018 року через загрозу початку його примусового годування. Північно-Кавказький окружний військовий суд у РФ у серпні 2015 року засудив Сенцова, затриманого в Криму в 2014 році, до 20 років колонії суворого режиму. У РФ його звинуватили у створенні на території Криму терористичного угруповання. Сенцов усі обвинувачення заперечує. 14 травня 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнення всіх українців, яких незаконно утримують в Росії.

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