 Денісова: У кожного полоненого українського моряка є адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.12.2018

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Новини

Денісова: У кожного полоненого українського моряка є адвокат

Українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що кожному із захоплених Росією українських моряків забезпечать повноцінний захист.

Людмила Денісова

Людмила Денісова

Кожен український військовополонений, незаконно утримуваний в Росії, вже має власного адвоката, повідомила у понеділок, 10 грудня, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Оплата адвокатських послуг здійснюватиметься за договорами, які укладатиме в Москві уповноважена особа міністерства закордонних справ України. Всі видатки бере на себе українська держава. Вони складатимуться з гонорару й додаткових витрат, яких потребуватимуть захисники українських моряків", - зазначила Денісова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Українська омбудсменка наголосила, що від початку слідчих дій РФ 11 грудня, "кожному полоненому українському моряку буде забезпечено повноцінний захист".

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Затриманих українських моряків у Москві відвідали члени Громадської наглядової комісії, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини. За даними російської сторони, лікування поранених моряків проходить нормально. (02.12.2018)

Кримсько-татарського адвоката Еміля Курбедінова, який захищає українських політв'язнів у низці справ у Криму та РФ, затримали, повідомив адвокат Микола Полозов. (06.12.2018)

Також Денісова прокоментувала ситуацію із затриманням у Криму адвоката Еміля Курбедінова і повідомила, що кримські адвокати отримують погрози від співробітників силових структур анексованого півострова. "Зараз, після ситуації з Курбедіновим, кримським адвокатам надходять погрози з боку силових структур окупаційної влади Криму", - зазначила омбудсменка. Також Денісова висловила переконання, що затримання й арешт кримськотатарського адвоката пов'язані з його наміром захищати українського моряка Богдана Небилицю, захопленого РФ.

Нагадаємо, що російські спецпризначенці 25 листопада захопили рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України в районі Керченської протоки. 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків із захоплених військових суден. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Українська влада наполягає на тому, що затримані військові моряки повинні мати статус військовополонених.

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Українські моряки в ув'язненні РФ: без допуску адвоката та волонтерів (06.12.2018)

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