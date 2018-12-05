Денісова: У кожного полоненого українського моряка є адвокат

Кожен український військовополонений, незаконно утримуваний в Росії, вже має власного адвоката, повідомила у понеділок, 10 грудня, уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Оплата адвокатських послуг здійснюватиметься за договорами, які укладатиме в Москві уповноважена особа міністерства закордонних справ України. Всі видатки бере на себе українська держава. Вони складатимуться з гонорару й додаткових витрат, яких потребуватимуть захисники українських моряків", - зазначила Денісова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Українська омбудсменка наголосила, що від початку слідчих дій РФ 11 грудня, "кожному полоненому українському моряку буде забезпечено повноцінний захист".

Також Денісова прокоментувала ситуацію із затриманням у Криму адвоката Еміля Курбедінова і повідомила, що кримські адвокати отримують погрози від співробітників силових структур анексованого півострова. "Зараз, після ситуації з Курбедіновим, кримським адвокатам надходять погрози з боку силових структур окупаційної влади Криму", - зазначила омбудсменка. Також Денісова висловила переконання, що затримання й арешт кримськотатарського адвоката пов'язані з його наміром захищати українського моряка Богдана Небилицю, захопленого РФ.

Нагадаємо, що російські спецпризначенці 25 листопада захопили рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України в районі Керченської протоки. 27-28 листопада суд у анексованому Криму взяв під арешт на два місяці 24-х українських військових моряків із захоплених військових суден. Росія звинувачує моряків у незаконному перетині свого кордону. Українська влада наполягає на тому, що затримані військові моряки повинні мати статус військовополонених.