Денісова: Українських моряків змушують переправляти до Європи біженців

Українців обманним шляхом примушують доправляти біженців Середземним морем до Європи. Через це сотні українських моряків були затримані грецькими правоохоронними органи. Про це в понеділок, 23 липня, заявили в офісі уповноваженої Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової. Заява опублікована на її сайті.

Перед цим затриманим обіцяли роботу нібито на круїзних лайнерах і яхтах. "Морякам обіцяють офіційне працевлаштування, роботу за контрактом. Дуже швидко, буквально через декілька місяців, вони опиняються у грецьких тюрмах. А хтось робить на цьому величезні гроші", - розповіла радниця омбудсмена Таміла Ларіна.

У в'язницях Греції нині перебуває 161 українець. Серед них 112 осіб - за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів. Злочинні угруповання вербують українців, які переживають грошову скруту, вказують у офісі Денісової.

Без перекладу й медичної допомоги

У грецьких в'язницях порушують права українських моряків, стверджує Денісова. За її даними, перекладачі, яких надають затриманим, не володіють на достатньому рівні українською чи російською мовами. Без належного перекладу затримані не можуть довести свою невинуватість, поспілкуватися з адвокатом і дізнатися подробиці судових справ, у яких фігурують.

"Всі, хто до нас звертався, скаржаться на відсутність перекладу. Засуджені українці навіть не знають, що підписують. І на досудовому слідстві, і на суді. Особливе обурення викликають випадки хибного перекладу навіть вироку суду", - уточнила Ларіна. Умови утримання ув'язнених не відповідають мінімальним стандартам, вказано в заяві.

Україна та Греція приєдналися до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми. Стаття 26 документа передбачає звільнення від покарання, якщо злочин був вчинений під примусом. Це стосується більшості затриманих українських моряків, зазначила Денісова.