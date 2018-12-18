 Денісова: Україна не має даних про стан здоров′я трьох полонених моряків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.12.2018

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Новини

Денісова: Україна не має даних про стан здоров'я трьох полонених моряків

Україна досі не має інформації про стан здоров'я трьох полонених моряків, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

Захоплені українські кораблі в Керчі

Захоплені українські кораблі в Керчі

Україна до цього часу не має інформації про стан здоров'я трьох моряків, які потрапили в полон унаслідок захоплення російськими прикордонниками трьох українських кораблів у районі Керченської протоки. Про це у вівторок, 18 листопада, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Ми досі не маємо офіційних довідок про стан здоров'я трьох наших поранених у СІЗО "Матроська тиша". Все лише на словах. І я, як уповноважений, двічі зверталася до ФСБ, щоб мені надали дозвіл відвідати усіх наших хлопців. Поки не отримала відповідей", - написала Денісова на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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Анґела Меркель у телефонній розмові з Володимиром Путіним закликала звільнити українських моряків і забезпечити безперешкодне пересування кораблів у Керченській протоці. (10.12.2018)

"Пам'ятай про тих, хто в полоні": у Києві на Майдані Незалежності пройшла громадська акція на підтримку ув'язнених у Росії українських моряків. (17.12.2018)

Як повідомлялося, 25 листопада російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки були захоплені рейдовий буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь" військово-морських сил України. Внаслідок захоплення кілька військовослужбовців збройних сил України зазнали поранень. Пізніше екіпажі українських судів були заарештовані. 24 заарештованих моряків етапували до Москви в СІЗО "Лефортово", а трьох поранених тримають у медблоці слідчого ізолятора "Матроська тиша". МЗС України повідомляло, що українські консули змогли відвідати трьох поранених військовополонених моряків у СІЗО "Матроська тиша", а також чотирьох утримуваних у СІЗО "Лефортово".

Росія звинувачує захоплених українських моряків у незаконному перетині свого кордону. Україна ці закиди відкидає і наполягає, що статус українців - військовополонені. За оцінками міжнародних експертів, Україна має необмежене право на транзит через Керченську протоку.

Із засудженням дій Росії у Керченській протоці виступила НАТО, свою стурбованість інцидентом висловили, зокрема, США, ЄС, Німеччина, Франція. Євросоюз наполягає на невідкладному звільненні захоплених РФ українських суден та їх екіпажів.

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