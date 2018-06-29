Денісова: Україна готова обміняти з Росією 23 засуджених

Україна готова передати Росії 23-х громадян, засуджених в Україні за різні злочини, в обмін аналогічну кількість громадян України, котрих утримують у РФ із політичних мотивів. Про це у п'ятницю, 29 червня, заявила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Ми готові передати РФ 23 росіян, засуджених в Україні за підготовку терактів, шпигунство, бойові дії - в обмін на 23 українців із російських в'язниць", - сказала Денісова на брифінгу в Москві.

Українська омбудсменка наголосила, що офіційний Київ готовий забрати з РФ співвітчизників за процедурою екстрадиції, "але й у цьому нам відмовляє Російська Федерація". "Ми прагнемо забрати їх шляхом політичних домовленостей", - додала Денісова, слова якої наводить агентство "Інтерфакс-Україна".

Раніше про пропозицію України передати Москві засуджених росіян в обмін на українців повідомляла заступниця голови Верховної Ради України Ірина Геращенко, яка представляє Київ у Тристоронній контактній групі в Мінську. "Ми вимагаємо від координатора ОБСЄ офіційно поставити в порядок денний наступної першої зустрічі, першим питанням звільнення в форматі 23-23, росіян на українців", - написала вона на своїй сторінці в Facebook у четвер, 29 червня.

Київ без доступу до ув'язнених у РФ

На брифінгу в Москві Денісова також припустила, що РФ приховує реальний стан здоров'я утримуваних українців. "Ні до кого з них немає доступу незалежних гуманітарних організацій і Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Ми не знаємо правди про стан їхнього здоров'я", - зауважила Денісова. Вона також наголосила, що суперечлива заява Москви про стан здоров'я Сенцова "змушує думати, що його можуть насильно годувати".

Денісова пообіцяла, що найближчим часом поінформує комісарку Ради Європи з прав людини Дуню Міятович про те, що її не допустили до утримуваних у РФ українських політв'язнів.

Людмила Денісова перебуває у РФ з 14 червня згідно з домовленостями президентів України і РФ про відвідування ув'язнених. Досі їй не вдалося відвідати жодного утримуваного в РФ громадянина України.