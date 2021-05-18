 Денісова: Ув′язненого в РФ українця цькують через іслам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.05.2021

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Денісова: Ув'язненого в РФ українця цькують через іслам

Утримуваний у колонії РФ українець Геннадій Лимешко зазнає систематичного цькування через прийняття ісламу, заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що на утримуваного в колонії РФ громадянина України Геннадія Лимешка чиниться тиск за те, що він прийняв іслам. Про це  Людмила Денісова повідомила у соцмережі Facebook у понеділок, 31 травня.

"Незаконно засуджений громадянин України Геннадій Лимешко, який відбуває покарання в ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по Ставропольскому краю, піддається систематичним цькуванням з боку працівників виправної установи, де він утримується", - написала вона.

"Оперативні працівники колонії чинять на Геннадія психологічний тиск через те, що він прийняв іслам. З їхнього боку лунають погрози, що після відбування терміну ув'язнення, Геннадія відправлять воювати до Сирії, оскільки він, нібито "підтримує тероризм та ІДІЛ", - написала Денісова і додала, що працівники колонії ще безпідставно забирають у нього дозволені речі та одяг.

Таке упереджене ставлення та знущання з боку співробітників колонії призводить до погіршення психоемоційного стану українця, зазначила уповноважена з прав людини.

За словами Денісової, зазначене суперечить гарантованим міжнародним стандартам поводження із засудженими особами, що утримуються в місцях позбавлення волі. Зокрема, 3-й статті Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, згідно з якою нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню. Також ці дії суперечать 6-й статті Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною та Соціальною Радою ООН.

Денісова звернулась до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з проханням вжити відповідних заходів з метою відновлення прав Геннадія Лимешка.

Нагадаємо, силовики РФ затримали Геннадія Лимешка у серпні 2017 року. У травні 2018 року так званий "Судакський міський суд" в анексованому Росією Криму засудив Лимешка за звинуваченням у незаконному виготовленні та зберіганні вибухових речовин.

У міноборони України повідомили, що Лимешко служив у Збройних силах за контрактом і був звільнений у травні 2017 року через службову невідповідність.

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