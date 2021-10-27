Денісова розповіла про стан Саакашвілі після 27 днів голодування

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у середу, 27 жовтня, відвідала в тюрмі грузинського міста Руставі ув'язненого політика Міхеіла Саакашвілі. Як повідомила омбудсменка на своїй сторінці у Facebook, на 27-й день голодування третій президент Грузії виглядає блідим та виснаженим, йому складно говорити.

"У разі необхідної госпіталізації та надання невідкладної медичної допомоги, звертатимуся до міністра юстиції Грузії з проханням розглянути можливість переведення громадянина України Міхеіла Саакашвілі до цивільного медичного закладу", - пише Денісова.

Експрезидента Грузії, який має українське громадянство і в Україні керує Національною радою реформ, затримали в Тбілісі 1 жовтня за незаконний перетин кордону і помістили до в'язниці в Руставі. З того часу він оголосив про голодування.

Людмила Денісова зазначає, що за станом здоров'я політика стежить лікар, до того ж у дворі в'язниці чергує реанімаційний автомобіль. "У разі відмови життєво важливих органів належну допомогу Міхеілу Саакашвілі реанімаційна бригада надати не зможе", - впевнена українська омбудсменка.

Вона повідомляє, що міністерство юстиції Грузії пропонувало перевезти політика до лікарні при іншій тюрмі, втім Міхеіл Саакашвілі відмовляється, "оскільки вбачає ризик для свого життя та безпеки через коло в'язнів, які у ній утримуються". Мова йде про Глданську тюрму у Тбілісі, у причетності до тортур в якій 2012 року тодішня опозиція звинувачувала адміністрацію Саакашвілі.

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Заочно засуджений президент

В Грузії Міхеіл Саакашвілі заочно засуджений за нібито організацію нападу на ексдепутата парламенту Валерія Гелашвілі та причетність до вбивства банкіра Сандро Гиргвліані. Людмила Денісова нагадує про ще дві кримінальні справи щодо політика, порушені у 2014 році, але досі не розглянуті судами . "Клопотання адвокатів та особисто Міхеіла Саакашвілі про публічний розгляд цих справ судом ігноруються", - зазначає вона, нагадуючи, що затягування розгляду також є порушенням прав обвинуваченого.

Тисячі прихильників президента в останні тижні виходять на мітинги, вимагаючи відпустити президента на волю.