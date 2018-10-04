 Денісова підтвердила, що Олег Сенцов припиняє голодування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.10.2018

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Новини

Денісова підтвердила, що Олег Сенцов припиняє голодування

Українська омбудсменка переконана, що Олег Сенцов "у критичному стані". Вона вимагає допуску до ув'язненого та закликала Росію надати Сенцову найкращих незалежних медичних спеціалістів.

Людмила Денісова

Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов припиняє голодування. "Це означає, що він у критичному стані, практично за межею", - написала Денісова у мережі Facebook в п'ятницю, 5 жовтня.

Олег Сенцов під час обстеження в Лабитнангі, 28 вересня

Олег Сенцов під час обстеження в Лабитнангі, 28 вересня

Омбудсменка наголосила, що російська сторона "словесно, без медичних довідок" запевняла у задовільному стані здоров'я Сенцова. На думку Денісової, якби стан режисера справді був нормальним "вони б його тоді не "вмовляли" припинити голодування і постійно не тиснули б на політв'язня психологічно".

Денісова зазначила, що вихід з голодування є складнішим процесом за саме голодування. "Я глибоко переконана, що в РФ не забезпечують йому належний медичний супровід", - заявила омбудсменка і закликала Росію надати Сенцову найкращих незалежних медичних спеціалістів, які проведуть його повний медичний огляд.

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У російській Федеральній службі виконання покарань заявили, що Олег Сенцов припинив голодування. Підтверджень цієї заяви поки немає. (05.10.2018)

"Саме фахові спеціалісти-дієтологи мають розробити схему виходу з голодування. Цих лікарів ми можемо привезти з України чи Європи", - йдеться у повідомленні.

Вкотре Денісова наголосила, що вимагає від РФ прискорити процес її допуску до Сенцова. "Мені треба особисто пересвідчитися, що його життю зараз нічого не загрожує. Якщо треба, то я хоч сьогодні виїду до колонії в Лабитнангі", - зазначила вона.

Сенцов оголосив, що припиняє голодування з 6 жовтня 

Згодом після зустрічі з ув'язненим режисером його адвокат Дмитро Дінзе оприлюднив заяву Сенцова, в якій той повідомляє, що припиняє головувати з 6 жовтня через загрозу початку примусового годування. "У зв'язку з критичним станом мого здоров'я, а також патологічними змінами, що розпочалися у внутрішніх органах, найближчим часом до мене заплановано застосування примусового годування. Мою думку при цьому вже не беруть до уваги - нібито я вже не в змозі адекватно оцінювати рівень здоров'я та небезпеки, що йому загрожують", - йдеться в заяві режисера. Він додав, що голодував 145 днів, втратив 20 кілограмів ваги та підрвав організм, однак мети - звільнення українських політв'язнів у Росії - не досягнув.

Нагадаємо, раніше у п'ятницю, 5 жовтня, заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов припинив голодування і навіть підтвердив своє рішення письмовою заявою. Максименко додав, що "найкращі дієтологи Москви розробили для нього спеціальну дієту для виведення його з голодування".

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