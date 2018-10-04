Денісова підтвердила, що Олег Сенцов припиняє голодування

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов припиняє голодування. "Це означає, що він у критичному стані, практично за межею", - написала Денісова у мережі Facebook в п'ятницю, 5 жовтня.

Олег Сенцов під час обстеження в Лабитнангі, 28 вересня

Омбудсменка наголосила, що російська сторона "словесно, без медичних довідок" запевняла у задовільному стані здоров'я Сенцова. На думку Денісової, якби стан режисера справді був нормальним "вони б його тоді не "вмовляли" припинити голодування і постійно не тиснули б на політв'язня психологічно".

Денісова зазначила, що вихід з голодування є складнішим процесом за саме голодування. "Я глибоко переконана, що в РФ не забезпечують йому належний медичний супровід", - заявила омбудсменка і закликала Росію надати Сенцову найкращих незалежних медичних спеціалістів, які проведуть його повний медичний огляд.

"Саме фахові спеціалісти-дієтологи мають розробити схему виходу з голодування. Цих лікарів ми можемо привезти з України чи Європи", - йдеться у повідомленні.

Вкотре Денісова наголосила, що вимагає від РФ прискорити процес її допуску до Сенцова. "Мені треба особисто пересвідчитися, що його життю зараз нічого не загрожує. Якщо треба, то я хоч сьогодні виїду до колонії в Лабитнангі", - зазначила вона.

Сенцов оголосив, що припиняє голодування з 6 жовтня

Згодом після зустрічі з ув'язненим режисером його адвокат Дмитро Дінзе оприлюднив заяву Сенцова, в якій той повідомляє, що припиняє головувати з 6 жовтня через загрозу початку примусового годування. "У зв'язку з критичним станом мого здоров'я, а також патологічними змінами, що розпочалися у внутрішніх органах, найближчим часом до мене заплановано застосування примусового годування. Мою думку при цьому вже не беруть до уваги - нібито я вже не в змозі адекватно оцінювати рівень здоров'я та небезпеки, що йому загрожують", - йдеться в заяві режисера. Він додав, що голодував 145 днів, втратив 20 кілограмів ваги та підрвав організм, однак мети - звільнення українських політв'язнів у Росії - не досягнув.

Нагадаємо, раніше у п'ятницю, 5 жовтня, заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов припинив голодування і навіть підтвердив своє рішення письмовою заявою. Максименко додав, що "найкращі дієтологи Москви розробили для нього спеціальну дієту для виведення його з голодування".