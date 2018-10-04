Денісова підтвердила, що Олег Сенцов припинив голодування

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що ув'язнений в Росії український режисер Олег Сенцов припинив голодування. "Це означає, що він у критичному стані, практично за межею", - написала Денісова у мережі Facebook в п'ятницю, 5 жовтня.

Олег Сенцов під час обстеження в Лабитнангі, 28 вересня

Омбудсменка наголосила, що російська сторона "словесно, без медичних довідок" запевняла у задовільному стані здоров'я Сенцова. На думку Денісової, якби стан режисера справді був нормальним "вони б його тоді не "вмовляли" припинити голодування і постійно не тиснули б на політв'язня психологічно".

Денісова зазначила, що вихід з голодування є складнішим процесом за саме голодування. "Я глибоко переконана, що в РФ не забезпечують йому належний медичний супровід", - заявила омбудсменка і закликала Росію надати Сенцову найкращих незалежних медичних спеціалістів, які проведуть його повний медичний огляд.

"Саме фахові спеціалісти-дієтологи мають розробити схему виходу з голодування. Цих лікарів ми можемо привезти з України чи Європи", - йдеться у повідомленні.

Вкотре Денісова наголосила, що вимагає від РФ прискорити процес її допуску до Сенцова. "Мені треба особисто пересвідчитися, що його життю зараз нічого не загрожує. Якщо треба, то я хоч сьогодні виїду до колонії в Лабитнангі", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше у п'ятницю, 5 жовтня, заступник директора Федеральної служби виконання покарань Росії Валерій Максименко заявив, що Сенцов припинив голодування і навіть підтвердив своє рішення письмовою заявою. Максименко додав, що "найкращі дієтологи Москви розробили для нього спеціальну дієту для виведення його з голодування".