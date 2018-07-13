 Денісова пропонує обміняти українських рибалок на моряків ″Норда″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.07.2018

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Новини

Денісова пропонує обміняти українських рибалок на моряків "Норда"

Родини затриманих у Криму українських рибалок повідомили, що їх залякує ФСБ РФ. Українська омбудсмен Людмила Денісова пропонує обміняти їх на моряків затриманого в Азовському морі судна "Норд".

Судно Норд в порту Бердянська

Судно "Норд" в порту Бердянська

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до президента України Петра Порошенка щодо можливості обміну українських рибалок судна "ЯМК-0041" на моряків керченського сейнера "Норд". Вона відзначила, що до неї минулого тижня звернулися родини членів екіпажу риболовецького судна "ЯМК-0041", затриманого 4 травня прикордонною службою РФ. Вони попросили допомогти повернути моряків на материкову частину України.

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Українська омбудсменка Людмила Денісова заявила, що Київ готовий передати Москві росіян, засуджених за підготовку терактів, шпигунство і бойові дії, в обмін на передачу 23 засуджених у Росії українців. (29.06.2018)

Затриманий в Азовському морі маленький риболовецький корабель "Норд" під російським прапором здійняв черговий скандал між Україною та Росією. Тим часом російські дипломати вже двічі намагались вивезти екіпаж до Росії. (10.04.2018)

За їхніми даними, на судні "ЯМК-0041" перебували п'ятеро громадян України, яких після затримання упродовж двох місяців примусово утримують на території Кримського півострова. "Капітана утримують у Сімферопольському СІЗО, а інші члени екіпажу перебувають у статусі свідків і не мають можливості залишити територію півострова Крим через вилучення паспортів громадянина Україна для виїзду за кордон", - повідомила Денісова. Вона відзначила, що стан здоров'я українських моряків украй незадовільний. Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) чинить на них психологічний тиск та залякує.

Нагадаємо, що російські прикордонники 4 травня затримали риболовецьке судно "ЯМК-0041". 16 травня ФСБ оголосила про порушення кримінальної справи стосовно капітана судна Віктора Новицького щодо незаконного вилову, вчиненого з використанням службового становища. На судно було накладено арешт.

Риболовецьке судно "Норд" під російським прапором затримали українські прикордонники в Азовському морі 25 березня. Воно було зареєстроване в анексованому Росією Криму, а весь екіпаж у складі десяти осіб мав російські паспорти.

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