Денісова пропонує обміняти українських рибалок на моряків "Норда"

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до президента України Петра Порошенка щодо можливості обміну українських рибалок судна "ЯМК-0041" на моряків керченського сейнера "Норд". Вона відзначила, що до неї минулого тижня звернулися родини членів екіпажу риболовецького судна "ЯМК-0041", затриманого 4 травня прикордонною службою РФ. Вони попросили допомогти повернути моряків на материкову частину України.

За їхніми даними, на судні "ЯМК-0041" перебували п'ятеро громадян України, яких після затримання упродовж двох місяців примусово утримують на території Кримського півострова. "Капітана утримують у Сімферопольському СІЗО, а інші члени екіпажу перебувають у статусі свідків і не мають можливості залишити територію півострова Крим через вилучення паспортів громадянина Україна для виїзду за кордон", - повідомила Денісова. Вона відзначила, що стан здоров'я українських моряків украй незадовільний. Федеральна служба безпеки РФ (ФСБ) чинить на них психологічний тиск та залякує.

Нагадаємо, що російські прикордонники 4 травня затримали риболовецьке судно "ЯМК-0041". 16 травня ФСБ оголосила про порушення кримінальної справи стосовно капітана судна Віктора Новицького щодо незаконного вилову, вчиненого з використанням службового становища. На судно було накладено арешт.

Риболовецьке судно "Норд" під російським прапором затримали українські прикордонники в Азовському морі 25 березня. Воно було зареєстроване в анексованому Росією Криму, а весь екіпаж у складі десяти осіб мав російські паспорти.