Денісова написала лист Москальковій щодо Гриба і Клиха

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у середу, 4 липня, направила до апарату російської омбудсменки Тетяни Москалькової листи в зв'язку з ситуацією довколо ув'язнених в РФ українців Павла Гриба і Станіслава Клиха.

"Отримана інформація про те, що під час етапування в пенітенціарний заклад міста Ростов-на-Дону громадянин України Павло Гриб був жорстоко побитий іншими ув’язненими", зазначається на сайті української омбудсменки. За цими даними, у Павла відібрали всі речі та продукти харчування, які напередодні були передані представниками Генерального консульства України. "Також стало відомо, що 20-річний український політв’язень страждає від сильного головного болю та слабкості, йому не надають необхідні ліки", - йдеться у повідомленні прес-служби української омбудсменки.

З огляду на цю інформацію, до офісу уповноваженого з прав людини Росії підготували звернення, де серед іншого зазначається, що "стан здоров’я Павла Гриба та порушення його права на особисту безпеку, гарантованого кримінально-виконавчим законодавством Російської Федерації, викликає велику стурбованість".

Українська омбудсменка закликала вжити заходів до дотримання прав Павла Гриба, та надати йому кваліфіковану медичну допомогу, а також убезпечити Павла та інших ув’язнених громадян України на території Російської Федерації.

Раніше Людмила Денісова також направила Москальковій лист для з'ясування підстав, за якими українського ув'язненого Станіслава Клиха повторно госпіталізували в обласну психіатричну тюремну лікарню Магнітогорська, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". "Згідно з наявною інформацією, ув’язнений жодного разу не давав дозволу на госпіталізацію і до нього застосовується примусове лікування невідомими препаратами", - йдеться в повідомленні уповноваженої Верховної Ради. Українська омбудсменка закликала російську колегу сприяти проведенню незалежного медичного обстеження українського політв'язня українськими або іноземними лікарями.

Водночас уповноважена з прав людини Челябінської області РФ Маргарита Павлова заявила інформагенції "Інтерфакс-Урал", що госпіталізація Клиха була плановою і здійснювалася за особистим бажанням ув'язненого.

Як повідомлялося, Станіслава Клиха 2016 року Верховним судом Чечні було засуджено до 20 років позбавлення волі за "участь у бойових діях на боці бойовиків у Чечні". Павло Гриб 2017 року зник у Білорусі, а потім його батько заявив, що російські спецслужби викрали Павла. Згодом стало відомо, що зниклий українець перебуває під вартою в Росії, де йому закидають терористичну діяльність.