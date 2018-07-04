 Денісова написала лист Москальковій щодо Гриба і Клиха | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.07.2018

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Новини

Денісова написала лист Москальковій щодо Гриба і Клиха

Українській омбудсменці стала відома інформація про побиття українського в’язня Павла Гриба та госпіталізацію Станіслава Клиха. Денісова надіслала до апарату омбудсменки РФ лист із закликом вжити заходів.

Людмила Денісова

Людмила Денісова

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у середу, 4 липня, направила до апарату російської омбудсменки Тетяни Москалькової листи в зв'язку з ситуацією довколо ув'язнених в РФ українців Павла Гриба і Станіслава Клиха.

"Отримана інформація про те, що під час етапування в пенітенціарний заклад міста Ростов-на-Дону громадянин України Павло Гриб був жорстоко побитий іншими ув’язненими", зазначається на сайті української омбудсменки. За цими даними, у Павла відібрали всі речі та продукти харчування, які напередодні були передані представниками Генерального консульства України. "Також стало відомо, що 20-річний український політв’язень страждає від сильного головного болю та слабкості, йому не надають необхідні ліки", - йдеться у повідомленні прес-служби української омбудсменки. 

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З огляду на цю інформацію, до офісу уповноваженого з прав людини Росії підготували звернення, де серед іншого зазначається, що "стан здоров’я Павла Гриба та порушення його права на особисту безпеку, гарантованого кримінально-виконавчим законодавством Російської Федерації, викликає велику стурбованість".

Українська омбудсменка закликала вжити заходів до дотримання прав Павла Гриба, та надати йому кваліфіковану медичну допомогу, а також убезпечити Павла та інших ув’язнених громадян України на території Російської Федерації.

Раніше Людмила Денісова також направила Москальковій лист для з'ясування підстав, за якими українського ув'язненого Станіслава Клиха повторно госпіталізували в обласну психіатричну тюремну лікарню Магнітогорська, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". "Згідно з наявною інформацією, ув’язнений жодного разу не давав дозволу на госпіталізацію і до нього застосовується примусове лікування невідомими препаратами", - йдеться в повідомленні уповноваженої Верховної Ради. Українська омбудсменка закликала російську колегу сприяти проведенню незалежного медичного обстеження українського політв'язня українськими або іноземними лікарями.

Водночас уповноважена з прав людини Челябінської області РФ Маргарита Павлова заявила інформагенції "Інтерфакс-Урал", що госпіталізація Клиха була плановою і здійснювалася за особистим бажанням ув'язненого. 

Як повідомлялося, Станіслава Клиха 2016 року Верховним судом Чечні було засуджено до 20 років позбавлення волі за "участь у бойових діях на боці бойовиків у Чечні". Павло Гриб 2017 року зник у Білорусі, а потім його батько заявив, що російські спецслужби викрали Павла. Згодом стало відомо, що зниклий українець перебуває під вартою в Росії, де йому закидають терористичну діяльність. 

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